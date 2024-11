Ознаки підготовки до ударного наступу: чи збирається РФ йти на Запоріжжя - ISW

Про що свідчать дані аналітиків:

Російські та українські джерела нещодавно повідомляли про можливе посилення наступальних дій Росії на Запорізькому напрямку. Проте аналітики не виявили доказів передислокації російських сил на цей напрямок із інших ділянок фронту або інших ознак, які б свідчили про підготовку неминучих наступальних операцій у Запорізькій області.

Про це йдеться в оприлюдненому 17 листопада звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

16 листопада російські війська заявили про просування на Вугледарському напрямку, але підтверджених змін на лінії фронту не зафіксовано.

Один із російських блогерів стверджував, що війська РФ просунулися на північ від Антонівки, однак експерти ISW не змогли підтвердити цю інформацію.

Інше російське джерело заявило, що позиції РФ вздовж траси O0510 (Шахтарське — Курахове) знаходяться менш ніж за 1 км від траси C051104 (Костянтинівка — Зеленівка) на захід від Успенівки (північніше Вугледара). Проте ISW оцінює, що війська РФ діють на відстані приблизно 7,5 км від цієї траси.

15 і 16 листопада російські війська здійснювали наступальні дії в районах Катеринівки, Антонівки, Іллінки, Романівки, а також у районах Сухих Ял і Трудового. При цьому російський блогер повідомив, що українські Сили оборони контратакують поблизу Трудового.

Росія продовжила наступальні дії в районі адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей 16 листопада, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Міноборони Росії заявило про захоплення населеного пункту Макарівка (південніше Великої Новосілки). Російський "воєнкор" також стверджував, що війська РФ просунулися до Новодарівки. Однак ISW не змогли підтвердити ці заяви.

Російські джерела повідомляли, що підрозділи РФ утримують більшу частину Макарівки, але їм ще необхідно зачистити північну частину цього населеного пункту.

15 і 16 листопада російські війська вели бойові дії на південний захід від Великої Новосілки в районах Новодарівки та Рівнополя.

Російські джерела також стверджували, що Збройні сили України начебто безуспішно контратакували у невстановлених районах на Времівському напрямку.

Речник однієї з бригад ЗСУ, яка діє на Времівському напрямку, 15 листопада повідомив, що окупанти намагаються захопити весь південь Донецької області й продовжують просуватися на північ.

Нагадаємо, як повідомляв Главред з посиланням на CNN, РФ прийдеться задуматись про спроможність продовжувати війну. Протягом року лише біля одного Покровська агресори втратили п’ять дивізій танків та інших бронетранспортерів.

Водночас експерт Ігор Левченко озвучив цинічні плани ворога. Він дав відповідь на запитання, чи можуть окупанти захопити Куп'янськ.

Раніше начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін розповів, що ЗСУ "гаряче" зустріли ворога в Куп'янську. Як результат, агресорам з РФ закріпитися не вдалось.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.