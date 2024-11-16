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Чи можуть окупанти захопити Куп'янськ: експерт озвучив цинічні плани ворога

Маріна Фурман
16 листопада 2024, 19:36
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Завдяки успішним діям Силам оборони України, ворогу не вдається закріпитися на Купʼянському напрямку.
ВСУ, карта
ЗСУ контролюють ситуацію на Купʼянському напрямку / Колаж: Главред, фото 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, скріншот із deepstatemap

Основне:

  • Армія РФ не відмовляється від загарбницьких цілей
  • Ворог регулярно штурмує позиції українських військових
  • Ситуація на Купʼянському напрямку - контрольована

Російські окупанти на Куп'янському напрямку регулярно атакують, проте ситуація контрольована Силами оборони України. Про це розповів військовий експерт Ігор Левченко в інтерв'ю OBOZ.UA.

Армія РФ намагається штурмувати позиції ЗСУ і частково досягають успіху, але українські сили швидко відновлюють втрачені позиції.

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"Тому, з цієї точки зору, більш загрозлива ситуація поки що на інших напрямках, ніж на Купʼянську. Купʼянськ, він знаходиться ж на березі річки Оскіл. Тобто він від ворога відділяється природною перешкодою. Наскільки можлива втрата його? Теоретично можлива. Коли? Теж важко сказати, я хочу повторити, що ситуація на Куп’янському напрямку не найгірша. Це вже питання до нашого командування, як воно реагує на ситуацію", – повідомив Левченко.

Військовий експерт додає, якщо російські війська візьмуть під свій контроль Куп'янськ, то місто просто буде плацдармом.

Водночас в ідеологічному та морально-психологічному плані Куп'янськ – це звільнене місто, яке вже було захоплене росіянами. У випадку повторного захоплення, російська пропаганда активно використовуватиме будь-які досягнення своїх військ у цьому регіоні.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська прорвалися до Куп'янська на Харківщині, зазначив начальник міської військової адміністрації Андрій Беседін. За його словами, окупанти увійшли до лівобережної частини міста, але не змогли закріпитися.

У виданні Forbes інформували, що для 114-ї бригади територіальної оборони ЗСУ та сусідніх підрозділів стало несподіванкою, коли російська техніка з'явилася на півночі Куп'янська. Український Центр оборонних стратегій стверджує, що росіяни пробралися в місто в українській формі. Безпілотники знищили окупантів.

Командир батальйону Юрій Федоренко розповідав, що на Куп’янському напрямку ситуація залишається вкрай складною — ворог просувається, використовуючи квадроцикли та малі піхотні групи.

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Що відомо про Куп'янськ і чому місто дуже важливе

Куп'янськ - адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківщини. Також є великим вузлом автомобільних доріг.

27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнене від російських окупантів, пише Вікіпедія.

При цьому окупанти досі продовжують тиск на Куп'янському напрямку.
Як пише Forbes, на південь від міста розташоване селище Куп'янськ-Вузловий, яке є великим залізничним вузлом - там сходяться гілки залізниці на п'яти напрямках. Північніше - на російські Бєлгород і Валуйки. На південний схід - на окуповані Сватове - Рубіжне - Попасну. Південно-західніше - на деокупований Святогірськ. На північний захід - на Харків.

Ексспікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначає: ворога приваблює це місто, оскільки залізниця є основним транспортом російської військової логістики.

Капітан Ілля Євлаш, начальник пресслужби ОВСУ "Хортиця", який відповідає за цей напрямок, також каже, що
Куп'янськ-Вузловий і сам Куп'янськ важливі для росіян насамперед як логістичний хаб. За його словами, на базі міста окупанти, по-перше, можуть розмістити склади, ресурсні бази, штаби, військовослужбовців. По-друге, вони можуть створити там плацдарм для подальших наступів.

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війна в Україні ЗСУ Купянск російські війська Куп'янський напрямок
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