Прорив окупантів у Куп'янськ: ЗСУ 'гаряче' зустріли ворога - яка ситуація зараз

Найголовніше:
- ЗСУ ліквідували агресорів, які прорвались на лівобережну частину Куп'янська
- Інформація щодо окупації Іллінки та Куп'янська - фейк, ЗСУ все ще виборюють місто
У місто Куп'янськ Харківської області, на жаль, зміг прорватися російський десант. Такою інформацією поділився начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін виданню "Думка".
Він підтвердив, що агресори прорвались на лівобережну частину міста, однак закріпитися їм не вдалось.
Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи вдалося ліквідувати загарбників, які розбіглися по будинках, Беседін відповів, що українські захисники ворога знищили.
За словами Беседіна, станом на сьогоднішній ранок, 14 листопада, ситуація у населеному пункті контрольована.
Куп'янський напрямок - що каже Генштаб
Як повідомив Генштаб, інформація щодо окупації населеного пункту Іллінка та про начебто перебування російських військ в місті Куп'янськ не відповідає дійсності.
"Як повідомлялося Генеральним штабом ЗС України, вчора українські воїни зупинили просування ворога на Купянськ, знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили. Населений пункт Іллінка Донецької області також знаходиться під українським контролем. На його околицях постійно тривають бої з ворогом, але наші підрозділи міцно тримають позиції", - каже Генштаб.
Також зазначається, що на Харківському напрямку ворог вісім разів проводив наступальні та штурмові дії в районах Вовчанська та Високої Яруги.
Водночас кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла 12. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Лозової, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Першотравневого.
"Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1690 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили 19 танків, 51 бойову броньовану машину, 64 артилерійські системи, три реактивних систем залпового вогню, один засіб ППО, 54 БпЛА оперативно-тактичного рівня, чотири крилаті ракети та 124 автомобілі окупантів", - зазначили в Генштабі.
Ситуація на Куп'янському напрямку - що відомо
Сьогодні, 14 листопада, у DeepState розкрили деталі стосовно того, що російські окупанти увійшли в Куп'янськ. Зазначалося, що дві колони техніки противника висунулися до Куп'янська з району Лиману Першого, прямуючи до траси на Сватове.
Своєю чергою командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман" закликав негайно евакуюватись з Куп'янська, адже зі всіх сил РФ хоче захопити саме це місто.
Також Главред повідомляв, що бійці розгромили "елітні" частини армії РФ на Куп'янському напрямку в Харківській області. Вдалими діями відзначилися підрозділи 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.
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Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині
Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.
За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.
На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.
Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.
У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".
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