Серйозні проблеми: РФ прийдеться задуматись про спроможність продовжувати війну

Росіяни втратити п’ять дивізій танків та інших бронетранспортерів протягом року біля Покровська.

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Ситуація на фронті / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Ключові тези:

Україна має кілька проблемних ділянок на фронті

Ситуація біля Покровська є прикладом неспроможності РФ

Росіянам доведеться замислитися про спроможність продовжувати війну

Хоча ситуація на фронті виглядає поганою для України, але для Росії вона теж далеко не найкраща. Особливо якщо порівняти російські втрати із їхніми територіальними здобутками. Про це пише CNN.

Зазначається, що наразі Україна має кілька проблемних ділянок на фронті. Одна з них – район Куп’янська.

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"Це місто до війни було важливим транспортним вузлом, і зараз над ним нависла загроза повторної окупації росіянами. Якщо це станеться, виникне додатковий тиск на Харків, друге за величиною місто України", - йдеться в повідомленні.

Інший проблемний відтинок фронту – район міста Курахове, що приблизно за 40 кілометрів на південь від Покровська.

Джордж Баррос, фахівець з вивчення Росії в американському Інституті вивчення війни зазначив, що ситуація навколо Покровська є лише одним із прикладів неспроможності Росії досягти власних, публічно заявлених цілей, попри удавану легкість російських просувань.

"Вони намагалися захопити Покровськ цієї осені, але вони відмовилися від цієї оперативної мети і фактично почали наступати в іншому напрямку", — сказав він додавши, що це наслідок не лише недостатності російських ресурсів, але й результат зусиль України в обороні.

Покровськ / Інфографіка: Главред

За підрахунками ISW, лише візуально засвідчених втрат російської техніки за останній рік в районі Покровська вистачило б на п’ять механізованих дивізій. Йдеться про сотні танків і бронетранспортерів.

"Втратити п’ять дивізій танків та інших бронетранспортерів протягом року, щоб просунутися лише на 40 кілометрів… Ви можете піти і порівняти це з усіма іншими великими механізованими наступами 21-го століття і навіть з великими битвами Другої світової війни…. Це насправді жахливий результат", – наголосив Баррос.

Аналітик переконаний, що за такого темпу втрат і, якщо Захід продовжить підтримувати Україну, вже за рік-півтора росіянам доведеться замислитися про свою спроможність продовжувати війну.

"Між економікою, нестачею чоловіків у Росії та втратою купи техніки, необхідної росіянам для їхнього нинішнього стилю війни, це стратегічні ресурси, які створять серйозні проблеми для Кремля, якщо поточний темп збережеться протягом наступного року", - підсумував він.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Володимир Зеленський повідомив, що ситуація на східних напрямках фронту дійсно складна, є повільне просування російських окупантів.

У районі Часового Яру ворог продовжує робити спроби перетнути канал Сіверський Донець — Донбас, який є важливою лінією оборони ЗСУ. Російські загарбники намагаються діяти в темряві та використовують спецзасоби, щоб обійти українські позиції і зайти в тил.

Також повідомлялось, що наступні кілька місяців війни в Україні будуть критичними. До грудня лінія фронту може зсунутися на 30-35 кілометрів.

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