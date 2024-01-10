Росіяни наносять удари по своїх містах: у Британській розвідці назвали причини

У розвідці Великої Британії зазначили, що випадки "випадкового скидання авіаційних боєприпасів" російськими льотчиками, ймовірно, будуть продовжуватись.

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Непередбачене скидання авіаційних боєприпасів може відбуватись і надалі / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Протягом останнього тижня літаки російської армії двічі "випадково скидали" авіаційні боєприпаси. Ці "аварії", ймовірно, відбулися через недостатню підготовку та втому екіпажів, що призвело до неправильного виконання тактичних дій під час місій. Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії за 10 січня.

Зокрема, міноборони РФ заявило, що 2 січня 2024 року один із російських літаків випустив боєприпас, пошкодивши дев'ять житлових будинків у Петропавлівці Воронезької області РФ.

"Другий інцидент стався 8 січня 2024 року зі скидом некерованого боєприпасу ФАБ-250 над селом Рубіжне Луганської області на окупованій території України та був підтверджений так званим окупаційним "головою ЛНР"," - йдеться у повідомленні розвідки Великої Британії.

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Також відзначено, що обидва випадки трапилися під час бойових місій російських військ, повідомила британська розвідка.

У розвідувальному огляді зазначено, що 20 квітня 2023 року російський винищувач-бомбардувальник Су-34 також здійснив "непередбачене скидання авіаційних боєприпасів" над російським Бєлгородом.

"Схильність Росії до аварій з боєприпасами, що зберігається, ймовірно, посилюється недостатньою підготовкою і втомою екіпажів, що призводить до поганого виконання тактичних дій під час місій", – йдеться у зведенні.

Вибухи на території Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 10 січня два безпілотники (БПЛА) впали на територію військового аеродрому "Енгельс 2" у Саратовській області РФ, який є базою для стратегічних бомбардувальників, що здійснюють авіаудари по Україні.

Також в Росії стався вибух на пороховому заводі у Тамбові, що спричинив пожежу.

Раніше повідомлялося про вибухи на військовому аеродромі в Таганрозі. У російських ЗМІ висловлено припущення, що аеродром був атакований ракетами ATACAMS.

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