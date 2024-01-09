Зеленський планує візит до Швейцарії та участь у форумі в Давосі - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня може відвідати Швейцарію та взяти участь у Міжнародному форумі в Давосі.
Як пише Tages-Anzeiger з посиланням на джерела, Зеленський має намір відвідати Всесвітній економічний форум у Давосі, а також столицю Швейцарії - місто Берн. Візит Глави держави може тривати не менше двох днів.
За даними видання, Зеленський хоче особисто виступити на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який пройде з 15 по 19 січня.
Також президент України планує візит до Берна перед своїм виступом у Давосі в понеділок, 15 січня. Зеленський може зустрінеться з Федеральним президентом, главою МЗС і міністром оборони.
Кілька людей з федеральної адміністрації Швейцарії зазначають, що планований візит Зеленського, ймовірно, залишиться непідтвердженим до останнього моменту.
Поїздка також буде залежати від військової ситуації. Остаточне рішення про те, чи приїде Зеленський в Давос і Берн, схоже, ще не ухвалено.
Раніше швейцарське Міністерство закордонних справ повідомляло, що за день до початку Всесвітнього економічного форуму в Давосі, відбудуться консультації щодо української формули миру. На зустрічі 14 січня будуть присутні радники з безпеки кількох країн.
Фомула Миру Зеленського
Формула миру Зеленського - ініціатива глави держави, згідно з якою війна Росії проти України може бути завершена політичним шляхом при дотриманні низки умов.
Президент України презентував "формулу миру" на засіданні Радбезу ООН в Нью-Йорку восени 2023 року.
"Формула миру" зосереджена на відновленні територіальної цілісності держави. Її два основних пункти:
- Повне виведення всіх російських військових формувань в кордонах України 1991 року;
- Повне повернення Україні ефективного контролю над усім держкордоном.
Крім того, країна-агресор Росія повинна виплатити Україні репарації, звільнити всіх полонених і депортованих і остаточно припинити ескалацію.
"Формулу миру" України підтримують 66 держав, серед них присутні країни глобального півдня.
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