Окупанти просунулися біля Дачного: DeepState розповів про ситуацію на фронті

Окупанти пробують "залазити в посадки навколо села, особливо приділяють увагу посадкам на північ від Дачного".

Окупанти просунулися біля Дачного

Коротко:

Основна частина Дачного перебуває в сірій зоні

Дачне не перебуває під окупацією противника

Окупанти фіксуються на протилежному березі річки Вовча від села Дачне Дніпропетровської області. Вони здійснюють постійний тиск у східному районі від населеного пункту з боку Новоукраїнки. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

Аналітики зазначили, що окупанти останнім часом пробують "залазити в посадки навколо села, особливо приділяють увагу посадкам на північ від Дачного". Росіяни намагаються накопичитися і закріпитися або просто ховаються, щоб вижити.

Сили оборони зі свого боку намагаються контролювати переміщення противника, знищують його в разі виявлення і докладають зусиль, щоб зачищати позиції, які займають росіяни.

"Основна частина населеного пункту Дачне знаходиться в сірій зоні, де ведуться активні бойові дії, адже противник не полишає спроб зайняти село... Основний ресурс ворога для штурмових дій - малі групи піхоти", - зазначили аналітики.

У проєкті підкреслили, що населений пункт Дачне не перебуває під окупацією противника. Аналітики зазначили, що росіяни не можуть там закріпитися, а останнім часом, навіть нормально підійти до села.

Раніше військові повідомляли, що основні зусилля російських військ наразі зосереджені на спробах захоплення Покровська, однак прямий штурм міста малоймовірний.

Окупаційні війська країни-агресора Росії покращили свою здатність перекривати українські лінії постачання в лісистій місцевості. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Нагадаємо, Главред писав, що військове керівництво РФ віддало наказ взяти під контроль місто Покровськ у Донецькій області до 1 вересня. Наразі російські загарбники не лише проводять активні штурми, а й розкидають дронами пропагандистські листівки з проханням до місцевих здавати українські позиції.

Про джерело: DeepState? DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає змогу слідкувати за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

