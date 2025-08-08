Долар та євро летять у прірву: в Україні переписали ціни на валюту

Гривня зміцнює свої позиції.

Курс валют на 11 серпня / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Національний банк України встановив на понеділок, 11 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,39 гривні за долар. Таким чином, українська валюта зміцнилася на 7 копійок, а долар впав до мінімуму з середини квітня. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Дані, які оприлюднені на сайті свідчать про те, що долар дешевшає четвертий день поспіль.

Офіційний курс на 11 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3895 гривень за 1 долар. Це мінімальний рівень з 19 квітня (41,3825 гривень).

Щодо євро, то українська гривня також зміцнила свої позиції. Офіційний курс євро 11 серпня становитиме 48,1939 гривень за 1 євро, тобто гривня зросла на 9 копійок.

Курс валют на 11 серпня / фото: bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 7 копійок до 41,36-41,39 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,65 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 48,60 гривень.

Як змінювався курс долара США в Україні / Інфографіка: Главред ​

Як писав Главред, НБУ на 8 серпня встановив офіційний курс долара США на рівні 41,45 грн/дол, а за одне євро українцям потрібно було віддати 48,27 грн.

Нагадаємо, НБУ утримує стабільний курс гривні завдяки валютним резервам і іноземним кредитам. У серпні курс залишиться стабільним, але в другій половині місяця можливе зростання попиту на валюту.

Нещодавно аналітики КІТ Group у своєму звіті зазначили, що за 6 місяців і більше зберігатиметься ризик плавної девальвації гривні. Якщо іноземна допомога все ж скоротиться, долар поступово подорожчає до 43,00-45,00 грн або навіть вище.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

