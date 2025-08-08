Дочка в критичному стані: популярний у РФ співак терміново скасував гастролі

Коротко:
Популярний у Росії співак казахського походження, який виступає під псевдонімом Jah Khalib, екстрено скасував гастролі в Казахстані через здоров'я своєї новонародженої доньки.
Як написав він на своїй сторінці в Instagram, його новонароджена дочка перебуває в критичному стані після проведеної операції.
"Причиною є те, що моя новонароджена дочка перебуває в критичному стані після операції, і, хоч я і намагався зібратися з силами, не зможу вийти на сцену. Ну і, звісно ж, я маю бути поруч із дружиною, якій зараз особливо потрібна моя підтримка. Сподіваюся на ваше розуміння і прошу вас, хто як може - помолитися за те, щоб наші діти були здорові", - написав він.
Jah Khalib про війну
До повномасштабного вторгнення Росії в Україну жив у Києві та навіть сидів в укриттях у лютому 2022 року. Він писав, що ховався в укриттях і захоплювався сміливістю українців, але й не наважився назвати РФ країною-агресором і виступити проти путінського режиму.
Зараз Jah Khalib дає концерти в російських містах і мовчить про війну в Україні.
Про персону: Jah Khalib
Jah Khalib - казахстанський репер, співак, бітмейкер і продюсер. Бахтіяр Мамедов (справжнє ім'я - авт.) народився 29 вересня 1993 року в Алма-Аті. У квітні 2023 року його концерти в Москві та Санкт-Петербурзі було скасовано через відкриту підтримку України.
