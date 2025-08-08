Залізничні квитки можуть подорожчати: в "УЗ" розповіли, чого чекати пасажирам

До завершення воєнного стану квитки мають залишатися за сталими цінами, вважають в "Укрзалізниці".

https://glavred.net/ukraine/zh-d-bilety-mogut-podorozhat-v-uz-rasskazali-chego-zhdat-passazhiram-10688204.html Посилання скопійоване

Залізничні квитки можуть подорожчати / колаж: Главред, фото: Укрзалізниця

Що сказали в "Укрзалізниці":

Доступні квитки мають залишитися

Але вже сьогодні можна запровадити динамічне ціноутворення

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський вважає, що залізничні квитки мають залишитися доступними принаймні до кінця воєнного стану. Водночас, на його думку, вартість деяких квитків можна підвищити, не чекаючи завершення бойових дій. Про це він сказав під час зустрічі з журналістами, передає УНІАН.

"Моя позиція, що повинні залишитися доступними квитки принаймні до кінця воєнного стану, оскільки, пенсії не особливо збільшуються. При цьому, ми вважаємо, що можна вже запровадити певну лібералізацію, щоб люди, які завчасно купують квитки, робили б це за найменшим тарифом. Але ті, хто беруть в останній момент, або квитки, які залишаються - для них був би динамічний тариф", - зазначив голова залізничного монополіста. відео дня

Він додав, що також не розуміє збереження регульованого державою тарифу на перевезення в СВ вагонах.

"Ми точно підтримаємо позицію, що доступні квитки мають залишитися, але вже сьогодні можна запровадити певне динамічне ціноутворення, можна лібералізувати певну категорію дорогих квитків. Це дасть ресурс для розвитку пасажирських перевезень", - зазначив Перцовський.

На уточнювальне запитання, чи подавала компанія пропозицію щодо перегляду вартості пасажирських перевезень, очільник компанії відповів негативно. Водночас, на запитання, чи буде перегляд вартості квитків для пасажирів до завершення воєнного стану, Перцовський сказав:

"До завершення воєнного стану квитки мають залишатися за постійними цінами. Люди повинні мати до них доступ. Як на мене, це можна поєднати з тим, що квитки, які беруться в останній день, можуть коштувати дорожче. Це не має поширюватися на військових".

"Укрзалізниця" - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" актуалізувала правила перевезення тварин у поїздах. Зміни торкнулися поїздок українців із домашніми улюбленцями в усіх типах вагонів.

Напередодні, як писав Главред, стало відомо, що українці можуть купувати квитки на поїзд Укрзалізниці дешевше, якщо знатимуть кілька важливих нюансів. Насамперед ціни на квиток залежать від сезону і дня тижня.

Нагадаємо, з 18 червня Укрзалізниця підвищила ціни на чай і каву в поїздах. Це сталося в рамках індексації цін на низку товарів, які реалізують у поїздах далекого прямування. Вартість склянки класичного чаю зросла з 10 до 20 гривень.

Більше новин:

Про джерело: "Укрзалізниця" Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) - національний перевізник вантажів і пасажирів, пише Вікіпедія. Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень. Компанія забезпечує майже 82% вантажних і 36% пасажирських перевезень, що здійснюються всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. "Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до списку держпідприємств, що не підлягають приватизації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред