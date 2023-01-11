Склад БК окупантів детонував всю ніч: з’явилися фото наслідків "бавовни" у Мелітополі

Загарбники вивозять зі зруйнованого заводу обгорілі "Урали" і КаМАЗи.

Окупанти вивозять згорілу техніку після "бавовни" у Мелітополі/ "РІА-Мелітополь", Telegram

Російські загарбники вивозять із заводу в окупованому Мелітополі на Запоріжжі залишки обгорілої техніки, яка була знищена під час вибухів у ніч з 7 на 8 січня.

Влучання було якраз у місце, де окупанти облаштували собі склад боєприпасів. Склад БК детонував майже всю ніч, а з наслідками російські загарбники не можуть розібратися у досі. Про це повідомляє місцеве видання "РІА-Мелітополь".

Від цеху, де зберігалися боєприпаси окупантів, залишилися лише руїни. Станом на ранок середи, 11 січня, загарбники продовжують розгрібати завали і вивозити згорілу техніку.

У виданні нагадали, що відразу після сильного вибуху окупанти вигнали вцілілу важку техніку на вулицю Воїнів інтернаціоналістів.

"Склад БК детонував майже всю ніч. А буквально вчора (10 січня – ред.) через прохідну заводу "Мелком" виїжджали лафети зі згорілою технікою: "Уралами" та КаМАЗами. Відновленню вони не підлягають. Їх відвезли у південному напрямку", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, військові РФ зробили могильник знищеної військової техніки дорогою на Крим.

"Крім того, мешканці Мелітополя були свідками того, як порожні вантажівки заїжджали і на територію заводу "Гідромаш", яку рашисти також перетворили на військову базу", – додали у виданні.

Згоріла техніка окупантів після вибухів у Мелітополі/ "РІА-Мелітополь"

Згоріла техніка окупантів після вибухів у Мелітополі/ "РІА-Мелітополь"

Згоріла техніка окупантів після вибухів у Мелітополі/ "РІА-Мелітополь"

Вибухи у Мелітополі

Вночі 8 січня на військовій базі російських військ в районі заводу "Гідромаш" в Мелітополі пролунали вибухи. Боєприпаси загарбників детонували понад годину. Як розповів мер міста Іван Федоров, дим над розташуванням окупантів було видно навіть вранці.

Пізніше з'явилися подробиці потужних вибухів у Мелітополі. За даними мера Мелітополя Івана Федорова, вибухи прогриміли на територіях двох підприємств, де окупанти облаштували свої бази з боєкомплектом. Він уточнив, що "бавовна" сталася в ніч на 8 січня на "Гідромаші" і "Мелітополь компресор".

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