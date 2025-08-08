Зустріч Путіна і Трампа вже запланована: Білий дім розповів подробиці

Місце проведення заходу досі обговорюється.

https://glavred.net/politics/vstrecha-putina-i-trampa-uzhe-zaplanirovana-v-belom-dome-soobshchili-detali-10688279.html Посилання скопійоване

Дата зустрічі Трампа з Путіним / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Ви дізнаєтеся:

Коли зустрінуться Трамп із Путіним

Місце проведення заходу досі обговорюється

Зустріч президента США Дональда Трампа з диктатором Володимиром Путіним може відбутися вже наприкінці наступного тижня.

Точна дата зустрічі, а також інформація про можливу участь Володимира Зеленського поки що невідома, повідомили в Білому домі.

відео дня

Місце проведення заходу досі обговорюється.

Офіційний представник США повідомив, що Росія надала перелік вимог для потенційного припинення вогню. Вашингтон поки що працює над отриманням згоди України та європейських союзників на ці умови.

Переговори з Росією - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент Володимир Зеленський повідомив, що вже обговорювалися різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що Білий дім працює над організацією зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак в Америці та Європі висловлюються побоювання, що Путін висунув ідею зустрічі, щоб і далі тягнути час, а не для того, щоб домовитися про мир.

Напередодні стало відомо, що Білий дім працює над організацією зустрічі президентів Дональда Трампа, Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред