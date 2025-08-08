Грозові дощі повертаються: в Україну йде різке похолодання

Найнижча температура повітря буде у Чернігівській області. Там очікується +14 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 9 серпня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 9 серпня

Де температура повітря підвищиться до +34 градусів

У яких областях будуть дощі з грозами

Погода в Україні 9 серпня буде місцями дощовою та прохолодною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

9 серпня у південній частині та Дніпропетровській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди в Україні на 9 серпня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 9 серпня в Україні буде суха погода. Локальні дощі можуть бути лише на Житомирщині, Чернігівщині, Київщині. 10 серпня опади будуть і в західних областях. Температура повітря вночі підвищиться до 14-19 градусів тепла. Вдень найтепліше буде на заході - 30-33 градуси тепла.

У понеділок в Україну прийде похолодання. Температура повітря опуститься до 22-23 градусів тепла.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 9 серпня

В Україні 9 серпня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами у північних областях. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів 16-21°; вдень 23-28°, на Закарпатті та у південній частині країни 28-33°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +34

За даними meteoprog, 9 серпня в Україні буде місцями прохолодна погода. Найтепліше буде у Херсонській та Миколаївській областях. Там температура повітря підвищиться до +18...+34 градуси. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря підвищиться до +14...+25 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 9 серпня / фото: meteoprog

Погода 9 серпня у Києві

У Києві 9 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують короткочасний дощ та грози. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°; у Києві вночі 15-17°, вдень 25-27°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 9 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що погода в Україні до кінця липня, а також у перші дні серпня буде дуже спекотною.

Погода в Україні у неділю, 27 липня, і в найближчі дні буде спекотною. Найвищі температури повітря будуть на півдні, там подекуди стовпчики термометрів показуватимуть навіть +40 градусів. Синоптик Наталка Діденко рекомендувала цими днями уникати тривалого перебування на вулиці.

Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

