УЄФА заплатила клубам із РФ 10,8 млн євро, але українські залишилися без виплат - ЗМІ

УЄФА виплатила російським клубам 10,8 мільйона євро "солідарних" коштів після їхнього відсторонення від європейських турнірів у 2022 році.

Коротко:

УЄФА пояснила, що виплати неможливі для України через вимоги банку у Швейцарії

Директори українських команд зазначили, що це формулювання не відповідає дійсності

Російські футбольні клуби отримали понад 10 мільйонів євро від УЄФА після лютого 2022 року, тоді як п'ять українських команд залишилися без матеріальної допомоги. Причиною назвали нібито розташування українських клубів у "зоні бойових дій". Про це пише видання The Guardian.

Зазначається, що УЄФА виплатила російським клубам 10,8 мільйона євро "солідарних" коштів після їхнього відсторонення від європейських турнірів у 2022 році через вторгнення в Україну. Водночас "Чорноморець" і "Реал Фарма" з Одеси, "Металург" із Запоріжжя, "Фенікс Маріуполь" і "Металіст 1925" із Харкова не отримали цих грошей.

УЄФА пояснила, що виплати неможливі через вимоги банку у Швейцарії, який нібито враховує географічне розташування клубів у "зоні військових дій". Директори українських команд зазначили, що це формулювання не відповідає дійсності, адже війна триває по всій території України.

Зазначимо, що з 2022 по 2025 роки російські клуби отримали мільйони євро:

3,3 млн у сезоні 2022/23; 3,38 млн у 2023/24; 4,22 млн у 2024/25; ще 6,2 млн було перераховано в сезоні 2021/22.

Загалом, ці кошти передаються клубам для підтримання конкурентного балансу в європейському футболі.

Як пише видання, українські команди у своєму листі до президента УЄФА Александера Чеферіна наголосили, що додаткова допомога зараз є критично важливою, адже чимало вболівальників воюють на фронті, а доходи клубів суттєво зменшилися. Водночас у самій УЄФА офіційного пояснення різниці в підходах до російських та українських команд не надали.

Варто зауважити, що незважаючи на війну, Росія зберегла членство в організації, оскільки її футбольний союз не відсторонили. Ба більше, у комітеті УЄФА з питань управління та комплаєнсу працює Поліна Юмашева - донька колишнього радника Путіна та ексдружина олігарха Олега Дерипаски.

У вересні 2022 року УЄФА оштрафував головного тренера збірної України Олександра Петракова за його слова про готовність стати до зброї проти Росії. А вже 2023 року організація намагалася повернути збірну РФ до міжнародних турнірів, але була змушена відмовитися від цієї ідеї після протестів низки національних федерацій.

Також у березні виконавчий комітет Української футбольної асоціації заявив, що російські клуби продовжують отримувати рейтингові очки УЄФА навіть у ті сезони, коли їх було дискваліфіковано. Саме ці бали впливають на кількість команд країни в європейських змаганнях. Хоча нинішній показник Росії є найнижчим за п'ять років, критики вважають, що він занижує реальний ефект дискваліфікації.

Наразі пресслужба УАФ не коментувала матеріал The Guardian.

