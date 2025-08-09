Рус
Алієв, Пашинян і Трамп підписали історичну тристоронню мирну угоду

Сергій Кущ
9 серпня 2025, 00:11
Документ спрямований на нормалізацію відносин між країнами.
Алієв, Пашинян і Трамп підписали історичну тристоронню мирну угоду / Фото: скріншот

Президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали історичну мирну угоду між своїми країнами. Посередником виступив президент США Дональд Трамп.

Сьогодні, 8 серпня, у Вашингтоні було підписано кілька документів, серед яких ключовою стала рамкова двостороння угода між Вірменією та Азербайджаном, пише Главред із посиланням на трансляцію підписання угоди.

Її текст складається з 17 пунктів і поки що залишається конфіденційним, проте деякі деталі вже відомі. Документ спрямований на нормалізацію відносин між країнами шляхом взаємного визнання суверенітету і територіальної цілісності, а також передбачає розвиток економічного співробітництва.

Важливим елементом угоди є створення транзитного маршруту через Зангезурський коридор, який з'єднає основну територію Азербайджану з його анклавом Нахічевань. За даними ЗМІ, угода містить положення про відмову сторін від міжнародних позовів і заборону на розміщення військ третіх країн на спільному кордоні.

Інші пункти, які раніше з'являлися в медіа обох держав, стосуються визначення лінії кордону, обміну полоненими та запровадження заходів для підтримки біженців і внутрішньо переміщених осіб. Таким чином, документ має стати комплексною основою для врегулювання тривалого конфлікту та налагодження співпраці між двома країнами.

Військова операція Азербайджану в Карабасі

19 вересня Азербайджан зробив заяву про запуск "антитерористичних заходів локального характеру" в Карабасі. Азербайджанські війська завдавали ударів по позиціях армії Вірменії та підконтрольних Єревану військових формувань "Нагірно-Карабахської республіки".

Наступного дня, 20 вересня, Азербайджан оголосив про завершення операції. Міністерство оборони опублікувало заяву про капітуляцію Вірменії та контрольованих нею збройних формувань "НКР". Домовленості сторін передбачають повне виведення всіх вірменських військ із Карабаху.

Азербайджан повернув Карабах і відновив суверенітет, а у Вірменії почалися протести. Азербайджанський президент Ільхам Алієв сказав, що триває роззброєння незаконних вірменських військових формувань у Карабасі.

Президент країни-агресора РФ Володимир Путін заявив, що він задоволений припиненням вогню в Карабасі. Його представник Дмитро Пєсков назвав ситуацію в Карабаському районі внутрішньою справою Азербайджану, оскільки ця територія належить Баку. Таким чином, Москва фактично підтримала капітуляцію свого союзника Вірменії та підконтрольних Єревану незаконних збройних формувань.

Азербайджан новини Вірменії Війна в Карабаху
