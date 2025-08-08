Чому 9 серпня не можна лаятися і сваритися: яке церковне свято

9 серпня забороняється їсти молочні та м'ясні продукти - триває Успенський піст.

9 серпня: яке церковне свято і що не можна робити

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 9 серпня

Що не можна робити 9 серпня

Народні прикмети і традиції

У суботу, 9 серпня, віряни святкують день пам'яті святого апостола Матвія. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 9 серпня

Матвій походив з Іудеї. Він був серед учнів Ісуса Христа від самого початку Його земного служіння, зокрема, від хрещення в Йордані до Вознесіння (Дії 1:21-22). Після Вознесіння Христа апостоли, з ініціативи Петра, обрали нового апостола, щоб замінити Юду Іскаріота. Серед кандидатів були Йосип Варсава (прозваний Юстом) і Матвій. Обрано Матвія шляхом жереба, який вважався формою вказівки Божої (Дії 1:15-26).

Після П'ятидесятниці Матвій, як і всі інші апостоли, проповідував Євангеліє. За переказами, він благовістив в Юдеї, Каппадокії, Понті, Ефіопії (або, за деякими версіями, у країнах біля Каспійського моря), а також у Македонії. Йому приписують чудеса, зцілення і навернення багатьох людей у християнство. За переказами, святий Матвій прийняв мученицьку смерть.

Що не можна робити 9 серпня

Не можна лаятися, сваритися, конфліктувати - усі чвари цього дня вважаються гріхом.

Не слід ловити птахів - вважається, що це призведе до біди.

Забороняється їсти молочні та м'ясні продукти - триває Успенський піст.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

ясна і тиха погода - до погожої осені;

дощ на Матія - чекайте на вологу осінь;

холодний день - зима буде ранньою;

почути грім - осінь затягнеться, зима буде сніжною;

уже стихли птахи - осінь зовсім близько.

У народі 9 серпня носило назву Матвій Пташиний покрив. Так день називали, бо вважалося гріхом цього дня полювати на птахів. Говорили "На Матвія пташиного лову не ведуть - бо гріх".

Іменини 9 серпня

Які завтра іменини: Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Леонтій, Макар, Матвій, Олексій, Петро, Яків, Ірина, Маргарита, Марія.

Талісманом людини, народженої 9 серпня, є малахіт. Його здавна шанували як винятково добрий і сприятливий камінь, здатний оберігати людину від недуг і внутрішніх тривог.

