Чому 9 серпня не можна лаятися і сваритися: яке церковне свято

У суботу, 9 серпня, віряни святкують день пам'яті святого апостола Матвія. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 9 серпня
Матвій походив з Іудеї. Він був серед учнів Ісуса Христа від самого початку Його земного служіння, зокрема, від хрещення в Йордані до Вознесіння (Дії 1:21-22). Після Вознесіння Христа апостоли, з ініціативи Петра, обрали нового апостола, щоб замінити Юду Іскаріота. Серед кандидатів були Йосип Варсава (прозваний Юстом) і Матвій. Обрано Матвія шляхом жереба, який вважався формою вказівки Божої (Дії 1:15-26).
Після П'ятидесятниці Матвій, як і всі інші апостоли, проповідував Євангеліє. За переказами, він благовістив в Юдеї, Каппадокії, Понті, Ефіопії (або, за деякими версіями, у країнах біля Каспійського моря), а також у Македонії. Йому приписують чудеса, зцілення і навернення багатьох людей у християнство. За переказами, святий Матвій прийняв мученицьку смерть.
Що не можна робити 9 серпня
Не можна лаятися, сваритися, конфліктувати - усі чвари цього дня вважаються гріхом.
Не слід ловити птахів - вважається, що це призведе до біди.
Забороняється їсти молочні та м'ясні продукти - триває Успенський піст.
Народні прикмети та традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- ясна і тиха погода - до погожої осені;
- дощ на Матія - чекайте на вологу осінь;
- холодний день - зима буде ранньою;
- почути грім - осінь затягнеться, зима буде сніжною;
- уже стихли птахи - осінь зовсім близько.
У народі 9 серпня носило назву Матвій Пташиний покрив. Так день називали, бо вважалося гріхом цього дня полювати на птахів. Говорили "На Матвія пташиного лову не ведуть - бо гріх".
Іменини 9 серпня
Які завтра іменини: Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Леонтій, Макар, Матвій, Олексій, Петро, Яків, Ірина, Маргарита, Марія.
Талісманом людини, народженої 9 серпня, є малахіт. Його здавна шанували як винятково добрий і сприятливий камінь, здатний оберігати людину від недуг і внутрішніх тривог.
