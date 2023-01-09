Прорив ЗСУ до Мелітополя і вихід до Донецька: експерт назвав умову перелому у війні

РФ застосовує тактику атак взводами і батальйонами під прикриттям загороджувальних загонів, підкреслив Тарас Чорновіл.

Тарас Чорновіл спрогнозував сценарій завершення війни / Генштаб ЗСУ, Главред

Брак зброї не дає можливостей РФ проводити наступальні операції: при цьому росіяни "захлинаються під Бахмутом", ситуація для них тільки погіршується.

"В України там теж серйозні втрати, але росіяни не можуть прорвати Бахмут, а українські військові, навпаки, створюють умови для прориву російського фронту. Тому росіяни, не маючи достатньої кількості зброї, будуть і надалі стягувати на фронт все, що тільки можна, і продовжувати кидати на війну своє "гарматне м'ясо", - розповів в інтерв'ю Главреду політичний аналітик, колишній народний депутат України Тарас Чорновіл.

Він зазначив, що РФ застосовує тактику атак взводами і батальйонами під прикриттям загороджувальних загонів.

"Тобто вони перебувають під конвоєм, їх у певний час кидають у бій, де вони, можливо, захоплять одну лінію окопів. Але таким чином тримати фронт можна місяцями, якщо не буде серйозної військової допомоги Україні від Заходу", - вважає аналітик.

Разом з тим він прогнозує, що російський наступ триватиме поки не відбудуться дві події.

"Перше - якщо ЗСУ вдасться здійснити прорив і вийти на болючі для РФ точки. Їх, щонайменше, кілька - прорив російських позицій поблизу Мелітополя. Адже Мелітополь сухопутно відриває Запорізьку область від Донбасу. Крім Мелітополя, не менш болючими для Росії буде прорив в Донецьк і на Луганськ. Всі ці точки можуть перевернути ситуацію всередині Росії і спровокувати там певне обурення, оскільки невдачі покажуть росіянам, що "Акела промахнувся", - не виключив співрозмовник.

Чорновіл додав, що ще один переломний момент - якщо в РФ знайдуть спосіб для фізичної ліквідації Путіна: "E гіршому випадку ця війна може тривати роками - захід буде давати зброю, гроші, але не буде тут воювати, тому що існує фактор тиску ядерної зброї. Тому все буде залежати від наших дій".

Раніше повідомлялося, що Президент держави агресора Володимир Путін планує закликати в 2023 році близько двох мільйонів росіян на війну з Україною.

Про це йшлося на нараді президента РФ з силовиками, повідомляє Telegram-канал Генерал СDР, який публікує інсайди з Кремля.

Уточнюється, що кремлівська верхівка планує почати наступний етап мобілізації без офіційного оголошення і зробити його прихованим.

У свою чергу в Головному управлінні Міністерства оборони розповіли про те, як російський окупанти планують використовувати мобілізованих у війні проти України.

Росії буде потрібно два місяці, щоб підготувати військові формування, і будь-який успіх ворога на полі бою буде залежати від того, наскільки добре будуть оснащені і навчені мобілізовані РФ. Їх планують використовувати в наступальних операціях навесні і влітку.

Читайте більше: