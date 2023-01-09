glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Прорив ЗСУ до Мелітополя і вихід до Донецька: експерт назвав умову перелому у війні

9 січня 2023, 14:06
РФ застосовує тактику атак взводами і батальйонами під прикриттям загороджувальних загонів, підкреслив Тарас Чорновіл.
Українські військові, ЗСУ, Тарас Чорновіл
Тарас Чорновіл спрогнозував сценарій завершення війни / Генштаб ЗСУ, Главред

Брак зброї не дає можливостей РФ проводити наступальні операції: при цьому росіяни "захлинаються під Бахмутом", ситуація для них тільки погіршується.

"В України там теж серйозні втрати, але росіяни не можуть прорвати Бахмут, а українські військові, навпаки, створюють умови для прориву російського фронту. Тому росіяни, не маючи достатньої кількості зброї, будуть і надалі стягувати на фронт все, що тільки можна, і продовжувати кидати на війну своє "гарматне м'ясо", - розповів в інтерв'ю Главреду політичний аналітик, колишній народний депутат України Тарас Чорновіл.

Він зазначив, що РФ застосовує тактику атак взводами і батальйонами під прикриттям загороджувальних загонів.

"Тобто вони перебувають під конвоєм, їх у певний час кидають у бій, де вони, можливо, захоплять одну лінію окопів. Але таким чином тримати фронт можна місяцями, якщо не буде серйозної військової допомоги Україні від Заходу", - вважає аналітик.

Разом з тим він прогнозує, що російський наступ триватиме поки не відбудуться дві події.

"Перше - якщо ЗСУ вдасться здійснити прорив і вийти на болючі для РФ точки. Їх, щонайменше, кілька - прорив російських позицій поблизу Мелітополя. Адже Мелітополь сухопутно відриває Запорізьку область від Донбасу. Крім Мелітополя, не менш болючими для Росії буде прорив в Донецьк і на Луганськ. Всі ці точки можуть перевернути ситуацію всередині Росії і спровокувати там певне обурення, оскільки невдачі покажуть росіянам, що "Акела промахнувся", - не виключив співрозмовник.

Чорновіл додав, що ще один переломний момент - якщо в РФ знайдуть спосіб для фізичної ліквідації Путіна: "E гіршому випадку ця війна може тривати роками - захід буде давати зброю, гроші, але не буде тут воювати, тому що існує фактор тиску ядерної зброї. Тому все буде залежати від наших дій".

Раніше повідомлялося, що Президент держави агресора Володимир Путін планує закликати в 2023 році близько двох мільйонів росіян на війну з Україною.

Про це йшлося на нараді президента РФ з силовиками, повідомляє Telegram-канал Генерал СDР, який публікує інсайди з Кремля.

Уточнюється, що кремлівська верхівка планує почати наступний етап мобілізації без офіційного оголошення і зробити його прихованим.

У свою чергу в Головному управлінні Міністерства оборони розповіли про те, як російський окупанти планують використовувати мобілізованих у війні проти України.

Росії буде потрібно два місяці, щоб підготувати військові формування, і будь-який успіх ворога на полі бою буде залежати від того, наскільки добре будуть оснащені і навчені мобілізовані РФ. Їх планують використовувати в наступальних операціях навесні і влітку.

Читайте більше:

Тарас Чорновіл війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:00

Боровся за екологію і демократію, а помер за Росію: під Херсоном розірвало російського окупанта

15:51

Україну огорне крижаний дощ: синоптики назвали найнебезпечніші регіониВідео

15:42

Кожен другий вдома розмовляє тільки українською, російська для 58% українців не важлива - опитуванняВідео

15:41

Херсонець зі Штатів: неймовірна історія американського педагога, який 8 місяців провів в окупаціїВідео

15:34

Грізний "Суперник" для РФ: ЗСУ можуть озброїти британськими танками Challenger 2Відео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

15:29

Антиукраїнцю і антивакцинатору Михалкову поставили діагнозВідео

15:28

Побачити Париж і потрапити в скандал: пресофіцер ДПСУ відповість за відпустку у Франції

15:00

Сутула Долина потрусила старезним тілом біля ялинки на МальдівахВідео

14:52

Чудовий торт Наполеон з 3 інгредієнтів: шедевральний рецепт за 30 хвилинВідео

Реклама
14:50

Як обрати повербанк для зарядки гаджетів: важливі нюанси, на які варто звернути увагуВідео

14:46

"Треться геніталіями з іншою": зірка 95 Кварталу та блогерка Шаманська розлучаютьсяВідео

14:43

"Бідні діти, нового татка їм створили": Кіркоров показав обличчя після пластикиВідео

14:35

Україна просила Грузію повернути передані в 2008 році Буки, але в Тбілісі відмовилиВідео

14:12

На польський ринок прорвалася компанія, за якою стоїть білоруський олігарх і син Лукашенка

14:06

Прорив ЗСУ до Мелітополя і вихід до Донецька: експерт назвав умову перелому у війніВідео

13:58

Останні романтики: п'ять чоловічих імен, власники яких роблять дам щасливимиВідео

13:49

"РФ не воює з Україною": у Путіна цинічно виправдали вбивства українцівВідео

13:42

Єдиний авіаносець РФ Адмірал Кузнєцов в аварійному стані, його не можна спускати на воду - ГУРВідео

13:39

Підірвали окупантів разом зі складом БК: деталі потужної "бавовни" у МелітополіВідео

13:29

ЗСУ б'ють війська РФ в районі Соледара: в армії розповіли, коли підуть у наступ на ДонбасіВідео

Реклама
12:54

У Путіна оцінили ймовірність укладення мирного договору між Україною і РФВідео

12:53

Гороскоп Таро на січень 2023: Козерогам - радість, Водоліям - очікування, Рибам - сумнівиВідео

12:46

Тіло відкопували з-під завалів: РФ обстріляла ринок на Харківщині, загинула власниця м'ясної крамниціФотоВідео

12:30

Путін у глухому куті, війна йтиме до його ліквідації або повалення – ЧорновілВідео

12:24

Помер світоч української музики, композитор Сергій Круценко - Джамала звинувачує в його смерті РФ

12:19

ЗСУ просуваються на Луганщині, у військах РФ є розстріли за відмову атакувати - ГайдайВідео

12:08

У Дуди розповіли, що Польща зможе передати ЗСУ тільки невелике число танків Leopard

12:00

У Росії почнуться бунти, Путіна можуть прибрати і звалять усе на нього - Чорновіл

11:45

Блекаутів в Києві з лютого може не бути – експертВідео

11:28

"Окупантів зносимо, знищили понад 100 росіян": десантник ЗСУ про оборону СоледараВідео

11:18

Німеччина може передати Україні частину БМП Marder з власних запасів - Der Spiegel

11:08

Під Бахмутом у боях з окупантами РФ загинув волонтер і захисник України Денис Галушко

10:57

"Росія розвалиться": жорстока боротьба за владу після Путіна зруйнує РФ – Foreign PolicyВідео

10:55

Кіркоров назвав свої пісні "культурою" і мукає через потрапляння до списку санкцій

10:51

"Жах як страшно" : у Бєлгороді та Курську паніка через потужну "бавовну"ФотоВідео

10:41

Дівчинка дозріла: екс-чоловік Лорак показав їх "фігуристу" дочку в купальнику

10:38

Міста хочуть заблокувати реформу держдопомоги, аби не піддаватися "адміністративному тиску" АМКУ

10:36

"Це жертовна тактика": Заходу вигідно, щоб Україна довго вичерпувала ресурс РФ - Маломуж

10:25

Гороскоп на сьогодні 9 січня 2023: Овнам - купа роботи, Дівам - яскраві емоції, а Рибам - команда

10:01

Зброя Україні - шлях до миру, РФ мобілізувала 200 тис. солдатів і не зупиниться - СтолтенбергВідео

Реклама
10:00

РФ боїться застосовувати свої новітні літаки проти України – розвідка БританіїВідео

09:59

Шпалери можна не зривати: як прибрати цвіль на стінах

09:16

"На нас чекає важкий період": генерал Маломуж розповів про перспективи перебігу війни в Україні

09:10

На кожну полицю по брусочку: для чого люди кладуть мило в шафу

09:09

"Думав, що 40 млн людей верещатимуть від страху": в ОП пояснили "лякалку" Путіна про новий наступВідео

08:58

Танки Leopard для армії України: у ФРН припустили передачу Києву потужних бойових машинВідео

08:29

РФ ізольована, ракетна війна проти України не допоможе їй переломити хід війни - експерт

08:21

Для "особливо обдарованих" росіян: вам цієї війни не виграти, у Путіна немає шансівПогляд

08:15

В ОП пояснили, чому Єрмак пише ребусами

07:47

"РФ вже готова тікати з Криму і Донбасу": Подоляк розповів, як з України виганятимуть окупантівВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти