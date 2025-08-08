Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Уже цієї зими": експерт розповів, як змусити росіян піти проти Путіна

Сергій Кущ
8 серпня 2025, 22:11
70
Україна здатна змусити США та інші країни діяти в наших інтересах, вважає експерт.
Експерт розповів, як змусити росіян піти проти Путіна
Експерт розповів, як змусити росіян піти проти Путіна / колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

Ви дізнаєтеся:

  • За якої умови росіяни повстануть проти влади
  • Україна здатна змусити США та інші країни діяти в наших інтересах

Російські регіони можуть почати ставити неприємні запитання центру, тобто Москві, і можуть початися процеси, що ведуть до розпаду Росії.

З такою заявою в інтерв'ю Главреду виступив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

відео дня

"Ми повинні ставити питання інакше: скільки ще ракет потрібно нам випустити, щоб цей процес почався вже цієї зими. Без наших зусиль у нинішній моделі все може тягнутися довго для нас, тому що кожен день війни для нас - це життя українців і знищені міста. Тобто ми маємо діяти так, щоб ці неприємні питання в російських регіонах звучали вже цієї зими", - зазначив експерт.

За його словами, достатньо перебити газорозподільні мережі Москви в гарний мороз, а далі купувати попкорн і дивитися, що там відбуватиметься.

"Блекаут у Москві залишається дієвим інструментом. Якщо якісь процеси почнуться в столиці, в Москві, то все, це вже кошмар. Тому Путін завжди оберігає Москву від колотнечі. Ми повинні мислити так. А то в нас часто інфантильне ставлення, наприклад, ми гадаємо, чи зупинить Трамп війну. До чого тут Трамп? Потрібно думати про себе. Україна здатна змусити США та інші країни діяти в наших інтересах. Якщо ми просто чекатимемо дій інших, то це буде довго", - підсумував Загородній.

Дивіться повне інтерв'ю Тараса Загороднього Главреду:

Війна в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, план розписаний до 2036 року - Буданов зізнався, до чого насправді готується РФ. Буданов заявив, що Росія визнає тільки силу.

Також раніше в Раді дали несподіваний прогноз, що може змусити Путіна завершити війну. У перспективі контакти Дональда Трампа і Володимира Путіна стихатимуть, вважає Богдан Яременко.

Нагадаємо, у РФ відповіли на ультиматум Трампа і погрожують продовженням війни. Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор "обов'язково прокоментує" слова Дональда Трампа, якщо вважатиме за необхідне.

Вам може бути цікаво:

Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) - політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Тарас Загородній протести в Росії
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Уже цієї зими": експерт розповів, як змусити росіян піти проти Путіна

"Уже цієї зими": експерт розповів, як змусити росіян піти проти Путіна

22:11Світ
Окупанти просунулися біля Дачного: DeepState розповів про ситуацію на фронті

Окупанти просунулися біля Дачного: DeepState розповів про ситуацію на фронті

21:50Фронт
Ведуться активні переговори: Зеленський - про дедлайн припинення вогню і кінець війни

Ведуться активні переговори: Зеленський - про дедлайн припинення вогню і кінець війни

21:48Політика
Реклама

Популярне

Більше
У житті чотирьох знаків зодіаку розпочнеться новий рівень 8 серпня: хто у списку

У житті чотирьох знаків зодіаку розпочнеться новий рівень 8 серпня: хто у списку

"Дивовижно": донька Максима Галкіна стала його копією

"Дивовижно": донька Максима Галкіна стала його копією

Гороскоп Таро на завтра 9 серпня: Скорпіонам - довіритися, Рибам - відпустити

Гороскоп Таро на завтра 9 серпня: Скорпіонам - довіритися, Рибам - відпустити

Увірветься минуле: ТОП-3 знаки, які ризикують вернутися до колишніх у серпні

Увірветься минуле: ТОП-3 знаки, які ризикують вернутися до колишніх у серпні

Китайський гороскоп на завтра 9 серпня: Мавпам - розчарування, Бикам - образа

Китайський гороскоп на завтра 9 серпня: Мавпам - розчарування, Бикам - образа

Останні новини

22:39

Згниє ще до зими: із чим не можна зберігати картоплю

22:22

"Полісся" підкорює Лігу конференцій: як житомиряни встановили рекорд українських клубів

22:11

"Уже цієї зими": експерт розповів, як змусити росіян піти проти ПутінаВідео

21:50

Окупанти просунулися біля Дачного: DeepState розповів про ситуацію на фронті

21:48

Ведуться активні переговори: Зеленський - про дедлайн припинення вогню і кінець війниВідео

Олещук: Припинення вогню для Путіна — це визнання поразки, він тягне часОлещук: Припинення вогню для Путіна — це визнання поразки, він тягне час
21:36

Ми досі стукаємо по дереву: як насправді виникли найвідоміші прикмети

21:00

"Повторне стягнення кредиту?": клієнти ПриватБанку скаржаться на "мінуси" на рахунках

20:43

"Потужний сигнал довіри": Рада ЄС схвалила багатомільярдний транш для України

20:42

Wi-Fi не дістає до кімнати: експерти назвали малопомітних "шкідників"Відео

Реклама
19:46

Грозові дощі повертаються: в Україну йде різке похолодання

19:41

Зустріч Путіна і Трампа вже запланована: Білий дім розповів подробиці

19:32

Путін вимагатиме виведення ЗСУ з двох областей, а не з чотирьох як раніше - ЗМІ

19:23

Цікаві факти про 90-ті: що означала "кравчучка" та які речі стали символами епохиВідео

19:06

Путін не змінив своїх планів щодо України: чи виконає Трамп "хотілки" РосіїПогляд

18:57

Дочка в критичному стані: популярний у РФ співак терміново скасував гастролі

18:34

"Базіка, кінь, бульдозер": Лукашенко в яскравих фарбах висловився про ТрампаВідео

18:31

УЄФА заплатила клубам із РФ 10,8 млн євро, але українські залишилися без виплат - ЗМІ

18:02

Яким знакам зодіаку круто пощастить на Повний місяць 9 серпня: всього 3 щасливчики

18:02

Давній міф спростовано: чому подвиг Сусаніна вигадка та до чого тут українецьВідео

17:41

"Повітряне перемир'я" - не для миру: у США розкрили плани Путіна

Реклама
17:36

Що не можна їсти 9 серпня: суворі прикмети, які не можна порушувати в піст

17:29

Зустріч Трампа з Путіним: ЗМІ назвали можливі країни для переговорів

17:22

Колапс в аеропорту і евакуація цілих пляжів: на Сочі йде атака, лунають вибухи

17:12

Долар та євро летять у прірву: в Україні переписали ціни на валюту

17:01

На вагу золота: кабачкова ікра з незвичайним інгредієнтомВідео

16:50

Як обрати моторну оливу: синтетика, напівсинтетика чи мінералка? новини компанії

16:45

Лукашенко вибухнув "ультиматумом" Україні і "пригрозив" Заходу ядерною зброєю

16:31

Секрет міцного союзу: психолог розкрив 4 головних ключі щасливих стосунків

16:28

Усім так можна: Могилевська лягла на асфальт у центрі ХрещатикаВідео

16:23

У пилу немає шансів: простий рецепт засобу, який забезпечить чистоту в доміВідео

16:21

Залізничні квитки можуть подорожчати: в "УЗ" розповіли, чого чекати пасажирам

16:07

Путін погодився на переговори з Україною неспроста: політолог оцінив небезпеку

16:07

Цибуля буде свіжою місяцями: біля якого продукту її не можна зберігати

16:04

Вперше за два роки: в Україні полетіли вниз ціни одразу на декілька продуктів

15:43

Майже 40 років очолював державу - хто керував Україною найдовше в історіїВідео

15:36

"Ми це рішення ухвалимо": в НБУ зробили гучну заяву про відмову від долара

15:32

Трамп ударив по Індії 50% тарифами: у Reuters дізналися про першу реакцію Нью-Делі

15:19

Чому 9 серпня не можна лаятися і сваритися: яке церковне свято

15:04

Секретний засіб з аптечки: як захистити виноград від хвороб за копійкиВідео

14:56

Замість голубців та перців: рецепт фаршированих томатів з ніжною начинкою

Реклама
14:33

Син Віктора Павліка помер: на що хворіла дитина і який вигляд має його могилаВідео

14:32

"Заморозка" можлива: Туск вийшов з серйозною заявою про війну в Україні

14:14

РФ зірвала план виробництва літаків, авіакриза набирає обертів - Reuters

14:08

Atlas Festival зібрав майже 122 млн грн для Фонду "Повернись живим" новини компанії

14:04

Дощі накриють кілька областей: стала відома дата сильних опадів

14:03

На тлі мирних планів Трампа: Росія готується до запуску ядерної ракети, деталі

13:47

РФ стискає напівкільце навколо Покровська: генерал попередив про важку ситуацію

13:44

"Не піддаються логіці": путініст Кіркоров публічно звернувся до Ротару

13:35

Що казав легендарний французький поет 19 століття про Україну — актуально й сьогодніВідео

13:30

Україна готова до припинення вогню по лінії фронту, але з умовою - The Telegraph

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена Зеленська
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти