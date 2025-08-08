"Уже цієї зими": експерт розповів, як змусити росіян піти проти Путіна

Україна здатна змусити США та інші країни діяти в наших інтересах, вважає експерт.

Експерт розповів, як змусити росіян піти проти Путіна / колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

За якої умови росіяни повстануть проти влади

Україна здатна змусити США та інші країни діяти в наших інтересах

Російські регіони можуть почати ставити неприємні запитання центру, тобто Москві, і можуть початися процеси, що ведуть до розпаду Росії.

З такою заявою в інтерв'ю Главреду виступив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

"Ми повинні ставити питання інакше: скільки ще ракет потрібно нам випустити, щоб цей процес почався вже цієї зими. Без наших зусиль у нинішній моделі все може тягнутися довго для нас, тому що кожен день війни для нас - це життя українців і знищені міста. Тобто ми маємо діяти так, щоб ці неприємні питання в російських регіонах звучали вже цієї зими", - зазначив експерт.

За його словами, достатньо перебити газорозподільні мережі Москви в гарний мороз, а далі купувати попкорн і дивитися, що там відбуватиметься.

"Блекаут у Москві залишається дієвим інструментом. Якщо якісь процеси почнуться в столиці, в Москві, то все, це вже кошмар. Тому Путін завжди оберігає Москву від колотнечі. Ми повинні мислити так. А то в нас часто інфантильне ставлення, наприклад, ми гадаємо, чи зупинить Трамп війну. До чого тут Трамп? Потрібно думати про себе. Україна здатна змусити США та інші країни діяти в наших інтересах. Якщо ми просто чекатимемо дій інших, то це буде довго", - підсумував Загородній.

Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) - політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

