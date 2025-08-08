Путін погодився на переговори з Україною неспроста: політолог оцінив небезпеку

Путін хоче виграти найцінніше - час.

Путін переконаний, що перемога РФ на фронті не за горами / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що сказав Олещук:

Путін відкладає запровадження жорстких санкцій

Диктатор переконаний, що на фронті в армії РФ все добре

З часом потреба в переговорах у Путіна зникне

Кремлівський диктатор Володимир Путін погодився на переговори з Україною щоб відкласти запровадження жорстких санкцій та взагалі подальше погіршення відносин із США та Дональдом Трампом.

В інтерв'ю Главреду розповів політолог, викладач КНУ ім. Тараса Шевченка Петро Олещук. За його словами, це останній маніпулятивний аргумент у цій темі.

"Очевидно, Путін намагатиметься маніпулювати темою припинення вогню та завершення війни – чого, власне, і хоче Трамп. Він, по суті, сказав те, що Трамп очікував почути, і тепер, очевидно, сподівається, що жодних подальших санкцій не буде і можна буде ще якийсь час протягнути", - зауважив політолог.

Зараз основним завданням диктатора є виграти час. Путін щиро вважає, що на фронті в окупаційної армії країни-агресорки Росії немає ніяких проблем і вона скоро переможе усіх.

"Але санкції можуть бути дуже і дуже болючими – як і будь-які інші заходи. Тому він банально тягне час, сподіваючись, що доки він це робить, все якось саме зважиться на його користь. Відповідно, потреба у якихось переговорах зникне", - підсумував Олещук.

Переговори з Росією - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент Володимир Зеленський повідомив, що вже обговорювались різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що Білий дім працює над організацією зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак в Америці та Європі висловлюються побоювання, що Путін висунув ідею зустрічі, щоб і далі тягнути час, а не для того, щоб домовитися про мир.

Напередодні стало відомо, що Білий дім працює над організацією зустрічі президентів Дональда Трампа, Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Про персону: Петро Олещук Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

