"Полісся" підкорює Лігу конференцій: як житомиряни встановили рекорд українських клубів

8 серпня 2025, 22:22
"Полісся" переграє угорський "Пакш" із крупним рахунком і вперше двічі перемагає у сезоні.
Житомирський клуб перемагає "Санта-Колому" і "Пакш" і встановлює рекорд у Лізі конференцій / Колаж: Главред, фото: instagram.com/fcpolissya

Коротко:

  • "Полісся" вперше здобуло дві перемоги у кваліфікації Ліги конференцій
  • Житомиряни перемогли "Санта-Колому" та "Пакш" із загальним рахунком 7:1

Житомирське "Полісся" вперше серед українських клубів здобуло дві перемоги у кваліфікації Ліги конференцій 2025/26, про це повідомляє "Суспільне Спорт".

Єврокубковий шлях: перший раунд проти "Санта-Коломи"

Команда розпочала свій єврокубковий шлях із двоматчевого протистояння проти андоррської "Санта-Коломи". Після поразки в першому матчі з рахунком 1:2 житомирці взяли впевнений реванш у грі-відповіді — 4:1, ставши першим українським клубом за п’ять років, окрім "Шахтаря" та "Динамо", який подолав раунд єврокубкового відбору.

відео дня

Впевнена перемога над "Пакшем" у третьому раунді

У першому матчі третього раунду, що був номінально домашнім, "Полісся" розгромило угорський "Пакш" з рахунком 3:0. Голами відзначилися Олександр Андрієвський, Данило Бескоровайний та Богдан Лєднєв.

Рекордні досягнення серед українських клубів

До цього жоден український клуб не здобував двох перемог у кваліфікації Ліги конференцій за один сезон. "Ворскла", "Динамо" та "Зоря" мали лише по одній перемозі в сезоні.

Крім того, "Поліссю" належить рекорд за найбільшу різницю у перемогах українських команд у відборі Ліги конференцій — раніше жодна команда не перемагала з перевагою більш ніж у один м’яч.

Перемоги українських клубів у відборі Ліги конференцій:

  • 2025-26: "Полісся" (Україна) — "Санта-Колома" (Андорра) 4:1 (2-й раунд)
  • 2025-26: "Полісся" (Україна) — "Пакш" (Угорщина) 3:0 (3-й раунд)
  • 2023-24: "Ворскла" (Україна) — "Діла" (Грузія) 2:1 (2-й раунд)
  • 2023-24: "Аріс" (Кіпр) — "Динамо" (Україна) 1:2 за пенальті (3-й раунд)
  • 2022-23: "Ворскла" (Україна) — АІК (Швеція) 3:2 (2-й раунд)
  • 2022-23: "Зоря" (Україна) — "Університатя" (Румунія) 1:0 (3-й раунд)

Інші новини ураїнського спорту

Як повідомляв Главред, Донецький "Шахтар" упевнено розпочав єврокубковий сезон, розгромивши фінський "Ільвес" у першому матчі кваліфікації Ліги Європи — 6:0.

Також Олександр Усик 19 липня втретє став абсолютним чемпіоном світу, нокаутувавши Даніеля Дюбуа у п’ятому раунді. Через п’ять днів WBO офіційно санкціонувала поєдинок Усика з тимчасовим чемпіоном світу за версією організації Джозефом Паркером, надавши сторонам 30 днів для узгодження деталей бою.

Крім того, Українська знаменита тенісистка Еліна Світоліна не пройшла до півфіналу турніру WTA 1000 у Монреалі. У матчі за вихід до півфіналу перша ракетка України поступилася японській зірці Наомі Осаці з розгромним рахунком - 2:6, 2:6. Після цього її почали ображати в соцмережах.

На своїй сторінці в Instagram показала, що почали писати не тільки про неї, а й про її близьких.

Україна готова до припинення вогню по лінії фронту, але з умовою - The Telegraph

