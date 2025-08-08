"Базіка, кінь, бульдозер": Лукашенко в яскравих фарбах висловився про Трампа

Що відомо:
- Лукашенко обізвав і розкритикував Трампа
- Лукашенко назвав Трампа конем, бульдозером і базікою
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко різко висловився про президента США Дональда Трампа. Він обізвав американського лідера. Відео вже розлетілося в Мережі.
Лукашенко каже, що Трамп базіка, який не показує результатів.
"Базіка Трамп? Базіка! Вранці говорить одне - ввечері робить інше. Результатів поки що немає. Я можу дозволити собі таке міркування. Трамп - це ж бульдозер, кінь. Я буду старатися, щоб бути міцнішим за Трампа", - сказав Лукашенко.
Дивіться відео з висловлюваннями Лукашенка про Трампа:
Інші новини про Лукашенка
Раніше повідомлялося про те, що Келлог планував візит до Лукашенка. Келлог став найвищою посадовою особою США, яка відвідає авторитарну державу за останні роки.
Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк говорив про те, що Вашингтон розглядає візит Кіта Келлога в Білорусь як спробу створити додатковий канал впливу на президента РФ Володимира Путіна.
Як повідомляв раніше Главред, Тихановська закликала опозицію готуватися на випадок смерті диктатора РБ. Вона зазначила, що необхідно "повернути Білорусь на шлях демократії і не допустити втручання Росії".
