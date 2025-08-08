"Потужний сигнал довіри": Рада ЄС схвалила багатомільярдний транш для України

Незабаром кошти траншу надійдуть до державного бюджету для забезпечення фінансової підтримки України.

Рада ЄС схвалила багатомільярдний транш для України / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com, Кабмін

Україна отримає 3, 056 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility

На сайті Ради ЄС повідомляється, що було затверджено транш у 3,2 млрд євро

Рада Європейського союзу на засіданні в п'ятницю, 8 серпня, ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility. Про це написала прем'єр-міністр Юлія Свириденко в Телеграм.

"Це потужний сигнал довіри до нашого курсу реформ і здатності забезпечувати стабільність у найважчі часи. Вдячні данському головуванню за чітку підтримку. Кожне таке рішення наближає нас до сильної України в єдиній Європі", - написала вона.

Водночас на сайті Ради ЄС повідомляється, що було затверджено транш у 3,2 млрд євро.

"Після оцінки Комісією запиту України на платіж, поданого 6 червня 2025 року, Рада дійшла висновку, що Україна задовільно виконала низку реформ, викладених у Плані для України, включно з реформами державного управління, управління державними активами, людським капіталом, децентралізацією та регіональною політикою, зеленим переходом, цифровим та агропродовольчим сектором, а також управлінням критично важливою сировиною", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляє Мінекономіки, довкілля та сільського господарства, незабаром кошти траншу надійдуть до державного бюджету для забезпечення фінансової підтримки України.

Україна виконала 13 індикаторів, передбачених Планом України за попередній квартал, прозвітувавши про їх виконання.

"Ми продовжуємо працювати над виконанням наших зобов'язань. Рішення з боку Європейської Комісії про виділення чергових 3,056 млрд євро підтверджує, що маємо позитивну оцінку нашої роботи. Цей транш допоможе нам забезпечити соціальні виплати, посилить макрофінансову стабільність держави. Нагадаю, що саме на 2025 рік припадає найбільше кроків, які має виконати Україна. Тому закликаю всі міністерства, парламентаріїв та інших залучених стейкхолдерів активно долучитися до цієї роботи, щоб забезпечити виконання Плану України і в наступних кварталах", - сказав міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв.

Як повідомляв Главред, Європейський Союз розглядає можливість запуску нового фінансового механізму для довгострокової підтримки України. Йдеться про створення окремого фонду обсягом 100 мільярдів євро, який може увійти до наступного семирічного бюджету ЄС.

Крім того, Швейцарія ухвалила рішення надати Україні 5 мільярдів швейцарських франків (приблизно 6,2 мільярда доларів) на відновлення країни.

Також Україна отримала від Канади близько 1,7 мільярда доларів у рамках ініціативи ERA - кошти, що надходять із заморожених російських активів.

Що таке Ukraine Facility Ukraine Facility - фінансова підтримка України від Європейського Союзу в розмірі EUR50 млрд на 2024-2027 роки. Програма спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, відновлення, модернізацію країни та сприяння євроінтеграції України.

