Новий штам COVID-19 поширюється Україною: Stratus підтвердили в семи областях

Віталій Кірсанов
8 серпня 2025, 23:21
На сьогодні Stratus є одним із двох домінантних у світі вірусів.
Новий штам COVID-19 поширюється Україною
Новий штам COVID-19 поширюється Україною / колаж: Главред, фото: pixabay.com, Вікіпедія

  • Новий штам демонструє підвищену здатність до поширення
  • Ситуація із захворюваністю на COVID-19 повністю контрольована

В Україні випадки захворювання на коронавірус нового штаму Stratus (XFG) підтвердили в семи областях і місті Києві. Про це повідомив 8 серпня у Facebook Центр громадського здоров'я (ЦГЗ).

Центр наводить дані станом на 16 липня. На той час в Україні підтвердили 38 хворих на XFG: у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Полтавській, Чернігівській областях та Києві, уточнили в ЦГЗ.

В. о. генерального директора ЦГЗ Олексій Даниленко в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив, що на сьогоднішній день Stratus є одним із двох домінантних у світі вірусів, поряд із NB.1.8.1 (Nimbus). Останнього на території України поки що не виявили, зазначив чиновник.

"Новий штам демонструє підвищену здатність до поширення, але не призводить до важчого перебігу захворювання. У більшості випадків клінічна картина обмежується симптомами з боку верхніх дихальних шляхів у вигляді захриплості", - сказав Даниленко.

У ЦГЗ заявляють, що ситуація із захворюваністю на COVID-19 повністю контрольована і не спричиняє надмірного навантаження на медичну систему. Як і у 2024 році, є зростання хворих на COVID-19 у літній період, додають у центрі. Минулого тижня зафіксували 684 хворих на COVID-19 проти 494 хворих попереднього.

"Найефективнішим захистом від COVID-19 залишається вакцинація. Більшості людей достатньо зробити всього одне щеплення на рік за спрощеною схемою вакцинації згідно з оновленими рекомендаціями НТГЕІ, затвердженими наказом МОЗ №1380 від 5 серпня 2024 року", - додали в ЦГЗ.

Як писав Главред, у Києві за місяць більш ніж у чотири рази збільшилася кількість людей, які опинилися в лікарнях з ускладненнями від COVID-19. Якщо станом на 1 липня в інфекційних відділеннях медзакладів перебувало 15 хворих, то зараз - 68, зокрема 24 дитини.

До 1,91 мільйона людей на рік помиратимуть безпосередньо через стійкість до протимікробних препаратів (СЗП) - коли бактерії еволюціонують у такий спосіб, що ліки, які зазвичай використовують для боротьби з ними, більше не подіють, ідеться в дослідженні вчених з Інституту показників здоров'я Вашингтонського університету (IHME).

Як розрізнити звичайну ГРІ, грип і COVID-19. На перший погляд усі три захворювання здаються схожими: мають спільні симптоми, однакові шляхи передачі, а початок хвороби має майже ідентичний вигляд. Однак, за словами експертів, між ними існують суттєві відмінності, знання яких може бути критично важливим.

14:08

Atlas Festival зібрав майже 122 млн грн для Фонду "Повернись живим" новини компанії

