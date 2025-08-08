Рус
Колапс в аеропорту і евакуація цілих пляжів: на Сочі йде атака, лунають вибухи

Даяна Швець
8 серпня 2025, 17:22
210
Повітряну тривогу оголошено у кількох регіонах Росії, причиною стала атака дронів.
аэропорт, пляж, сочи, взрыв
У Сочі лунають вибухи / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • У Сочі оголосили повітряну тривогу
  • Аеропорт обмежив роботу, а пляжі евакуюють

Сьогодні, 8 серпня, в місті Сочі та низці інших південних населених пунктів Росії було оголошено сигнал повітряної тривоги. Місцевих мешканців та туристів почали евакуйовувати з пляжних зон, а роботу аеропорту тимчасово обмежили. На скрутну ситуацію скаржаться російські Telegram-канали.

Повідомляється, що тривога пролунала не лише в Сочі, а й у прилеглих регіонах, зокрема, в Адлері та Туапсе. Сигнали повітряної тривоги також фіксували у кількох центральних областях РФ: Брянській, Володимирській, Нижньогородській та Рязанській. У Краснодарському краї, за повідомленнями, працює протиповітряна оборона і збиває безпілотники над акваторією Чорного моря.

відео дня

У соцмережах масово публікують відео евакуації людей із пляжних територій.

У Сочі стався колапс
У Сочі стався колапс / фото: тг-канал Главред

Аеропорт Сочі змушений був тимчасово призупинити авіасполучення, обмеживши зліт і посадку літаків. Подібні обмеження раніше вже ввели і в аеропорту Геленджика.

Міський голова Сочі Андрій Прошунин заявив у своєму Telegram-каналі, що система ППО у місті перебуває в активному режимі.

''Прошу сочинців та гостей міста зберігати спокій, дотримуватись необхідних заходів безпеки. Якщо ви живете поруч із береговою лінією - у жодному разі не виходьте на вулицю, знаходитесь у глухому приміщенні без скління'', - написав він.

Крім того, через підвищену загрозу атак безпілотників тимчасово закрили прикордонний пункт "Псоу", що межує з невизнаною Абхазією.

Атаки на Росію - останні новини

Главред писав, що у ніч на 6 серпня в російському Брянську пролунали вибухи. Місто атакували невідомі дрони, і над місцевою нафтобазою здійнявся стовп диму.

Також у ніч на 5 серпня дрони атакували Ростовську область. Внаслідок атаки на території залізничної станції "Тацинська" виникла пожежа.

Крім того, у ніч на 4 серпня вибухи лунали у Волгоградській області. Під ударом опинилися об'єкти транспортно-енергетичної інфраструктури. Це вже 11-й або 12-й удар по залізничних вузлах на території Росії.

Більше важливих новин:

Удари по Росії

Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.

Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні ПВО Сочи вибух у Росії війна Росії та України атака дронів
