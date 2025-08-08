Колапс в аеропорту і евакуація цілих пляжів: на Сочі йде атака, лунають вибухи

Коротко:
- У Сочі оголосили повітряну тривогу
- Аеропорт обмежив роботу, а пляжі евакуюють
Сьогодні, 8 серпня, в місті Сочі та низці інших південних населених пунктів Росії було оголошено сигнал повітряної тривоги. Місцевих мешканців та туристів почали евакуйовувати з пляжних зон, а роботу аеропорту тимчасово обмежили. На скрутну ситуацію скаржаться російські Telegram-канали.
Повідомляється, що тривога пролунала не лише в Сочі, а й у прилеглих регіонах, зокрема, в Адлері та Туапсе. Сигнали повітряної тривоги також фіксували у кількох центральних областях РФ: Брянській, Володимирській, Нижньогородській та Рязанській. У Краснодарському краї, за повідомленнями, працює протиповітряна оборона і збиває безпілотники над акваторією Чорного моря.
У соцмережах масово публікують відео евакуації людей із пляжних територій.
Аеропорт Сочі змушений був тимчасово призупинити авіасполучення, обмеживши зліт і посадку літаків. Подібні обмеження раніше вже ввели і в аеропорту Геленджика.
Міський голова Сочі Андрій Прошунин заявив у своєму Telegram-каналі, що система ППО у місті перебуває в активному режимі.
''Прошу сочинців та гостей міста зберігати спокій, дотримуватись необхідних заходів безпеки. Якщо ви живете поруч із береговою лінією - у жодному разі не виходьте на вулицю, знаходитесь у глухому приміщенні без скління'', - написав він.
Крім того, через підвищену загрозу атак безпілотників тимчасово закрили прикордонний пункт "Псоу", що межує з невизнаною Абхазією.
Атаки на Росію - останні новини
Главред писав, що у ніч на 6 серпня в російському Брянську пролунали вибухи. Місто атакували невідомі дрони, і над місцевою нафтобазою здійнявся стовп диму.
Також у ніч на 5 серпня дрони атакували Ростовську область. Внаслідок атаки на території залізничної станції "Тацинська" виникла пожежа.
Крім того, у ніч на 4 серпня вибухи лунали у Волгоградській області. Під ударом опинилися об'єкти транспортно-енергетичної інфраструктури. Це вже 11-й або 12-й удар по залізничних вузлах на території Росії.
Удари по Росії
Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.
Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.
Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.
