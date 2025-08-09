Без нього нікуди: в Україні різко подорожчав важливий продукт

Ви дізнаєтеся:
- З чим пов'язане зростання цін
- Що на нас чекає далі
У серпні 2025 року в Україні знову зросла закупівельна ціна молока-сировини. За даними аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі, середня ціна молока без ПДВ досягла 16,62 грн/кг, що на 70 копійок вище, ніж у липні.
Особливо помітне зростання за сортами:
- молоко екстра ґатунку подорожчало на 66 копійок - до 16,80 грн/кг;
- молоко вищого ґатунку зросло в ціні на 75 копійок - до 16,60 грн/кг;
- перший сорт - до 16,20 грн/кг, також плюс 75 копійок.
Важливо: йдеться про сире молоко, яке закуповують у фермерів і агропідприємств, а не про фасовану продукцію в супермаркетах.
Чому зростають ціни на молоко?
Головна причина - високий попит з боку переробників, які активно скуповують молоко-сировину для виробництва та експорту. Компанії прагнуть відправити більше продукції до Євросоюзу до остаточного вичерпання експортних квот, запроваджених Єврокомісією з 6 червня.
ЄС відновив квоти і мита на українську агропродукцію, зокрема й молочну. Незважаючи на спробу оновити торговельну угоду, нові квоти поки що не набули чинності - проти виступили Угорщина, Польща, Румунія, Болгарія і Словаччина. Як зазначає Кухалейшвілі, квоти на вершкове масло і сухе молоко вже майже вибрані.
Що буде далі?
Схожа ситуація зі зростанням цін спостерігалася і в серпні 2024 року, коли молоко-сировина подорожчала на 74 копійки. Експерти прогнозують: у разі остаточного вичерпання квот, експорт може призупинитися вже протягом місяця.
Проте різкого падіння цін на молоко в Україні не очікується. Склади переробних підприємств зараз порожні, і компанії накопичуватимуть продукцію, щоб не допустити дефіциту.
Згідно з прогнозами, вже у вересні середня ціна на молоко сягне 16,70 грн/кг, а в жовтні - 17,10 грн/кг.
