Вперше за два роки: в Україні полетіли вниз ціни одразу на декілька продуктів

Річна інфляція в липні також сповільнилася, знизившись до 14,1% якщо порівняти з 14,3% у червні.

В Україні знизилися ціни на продукти / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко про головне:

Що стало дешевшим у липні

Чи справді інфляція в Україні зменшилася

У липні в Україні зафіксовано здешевлення продуктів. Минулого року таке зниження не спостерігалося, але цьогоріч тенденція повернулась. Це звичне явище для літа, коли на ринки надходить новий врожай. Такі дані оприлюднило Державне управління статистики.

Як змінилися ціни на продукти за липень?

За минулий місяць найбільше подешевшали продукти харчування та безалкогольні напої, в середньому на 1,1%.

Найпомітніше впали в ціні овочі, одразу на 23,9%. Хоча частка витрат на овочі у споживчому кошику складає лише 2,8%, саме ця категорія суттєво впливає на загальну динаміку цін. Цього літа здешевлення овочів знизило інфляцію на 0,7%.

Також спостерігалося зниження вартості цукру, на 2,8%.

Інші продукти навпаки дещо подорожчали, однак зростання не перевищило 2%, тому особливого впливу на загальний рівень інфляції не мало.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Якою була інфляція в Україні в липні?

Окрім цього, згідно з інформацією від Держстату, у липні цього року загальний рівень споживчих цін зменшився на 0,2%. Останній раз падіння цін було зафіксовано у серпні 2023 року, тоді воно становило 1,4%.

Щодо річної інфляції, то у липні 2025 року її показник знизився до 14,1%, тоді як у червні він складав 14,3%.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, ціни на сливи в Україні стрімко падають вже п'ятий тиждень поспіль. Цього тижня здешевлення фрукта лише прискорилося.

Раніше було відомо, що ціни на картоплю в Україні знижуються майже щороку. Це відбувається через те, що всі виробники збирають урожай одночасно і не мають достатньо місць для його зберігання, тому змушені швидко реалізовувати продукцію.

Також нещодавно стало відомо, що наприкінці липня в Україні подешевшали деякі молочні продукти. Найбільше знизились ціни на:

сир "Фета" (на 6%);

кефір у тетрапаку (на 4%);

вершкове масло жирністю до 73% (на 2,2%).

