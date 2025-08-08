Зустріч Трампа з Путіним: ЗМІ назвали можливі країни для переговорів

Трамп звертався до влади Італії з проханням про можливе проведення переговорів із диктатором Путіним.

РосЗМІ відкинули можливість проведення переговорів в Італії / Колаж: Главред, фото: ОП, kremlin.ru

Коротко:

Потенційним місцем зустрічі є Угорщина

РосЗМІ відкинули можливість проведення переговорів в Італії

США все ще працюють над вибором місця для зустрічі президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського з диктатором Путіним. Можливими країнами є ОАЕ та Італія. Про це 8 серпня повідомила журналістка телеканалу CBSNews Дженніфер Джейкобс із посиланням на власні джерела.

"Мені сказали, що ще одним потенційним місцем (зустрічі - ред.) є Угорщина. Рішення ще не ухвалено", - заявила вона. відео дня

Як повідомляв телеканал Sky News із посиланням на свої джерела, президент Трамп звернувся 7 серпня до влади Італії з проханням про можливе проведення перемовин із диктатором Путіним і обговорив цей варіант із прем'єром Джорджою Мелоні.

За даними джерел каналу, якщо президент США і диктатор Росії дійсно зустрінуться в Римі, то захід відбудеться на території Ватикану.

При цьому російські пропагандисти з агентства ТАСС раніше відкинули можливість проведення переговорів в Італії.

"Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що незалежно від того, як і де відбуватиметься справжній дипломатичний діалог між Росією та Україною, Італія буде готова щиро і конструктивно підтримати цей процес", - зі свого боку представник МЗС Італії заявив у коментарі Sky News.

Водночас, як зазначають журналісти, якщо Італію або Ватикан оберуть місцем проведення переговорів Трампа і Путіна, то виникне проблема ордера на арешт російського диктатора, виданого Міжнародним кримінальним судом.

"Італія буде зобов'язана відповідно до Римського статуту заарештувати Путіна, якщо він прибуде в країну. Путіна розшукують за підозрою в незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні людей з території України в Росію", - підсумували в Sky News.

Нагадаємо, Главред писав, що президент Володимир Зеленський повідомив, що вже обговорювалися різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що Білий дім працює над організацією зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак в Америці та Європі висловлюються побоювання, що Путін висунув ідею зустрічі, щоб і далі тягнути час, а не для того, щоб домовитися про мир.

Напередодні стало відомо, що Білий дім працює над організацією зустрічі президентів Дональда Трампа, Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Володимира Путіна.

