Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Ведуться активні переговори: Зеленський - про дедлайн припинення вогню і кінець війни

Ангеліна Підвисоцька
8 серпня 2025, 21:48
136
Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі переговорів з партнерами у Європі та США.
Ведуться активні переговори: Зеленський - про дедлайн припинення вогню і кінець війни
Путіну поставили новий дедлайн для припинення вогню / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Головне зі звернення Зеленського:

  • Росії озвучили новий дедлайн для припинення вогню
  • Україна та партнери працюють над завершенням війни

Україна проводить активну переговорну роботу з партнерами. Нині ведеться робота над спільною позицією заради надійного та справедливого миру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

"Вже багато підтримки, і це підтримка в нових умовах, коли озвучений дедлайн для Росії для припинення вогню. Ми бачимо, що росіяни на це не зважають, принаймні поки що не зважають ... Говоримо з партнерами заради реальних кроків. Більш ніж десяток розмов було з лідерами та главами урядів" - сказав Зеленський.

відео дня

Президент також розповів про розмови з безпековими радниками. Глава МЗС України контактує з європейськими колегами. До того ж Київ постійно комунікує з американською стороною. Всі намагаються добитися хоча б припинення вогню. Цього вдасться досягнути тиском на Росію.

"Саме там має бути ухвалене рішення, що цю війну, яку вони почали, вони ж мають і закінчити. Росія не рахується із втратами людей. Вони блокують усю інформацію про свої втрати. Але вони не можуть заблокувати об’єктивну реальність – те, що відчуває російська економіка, те, як припиняють роботу російські підприємства, те, як терпить збитки російська логістика. Санкції можуть спрацювати саме так, як нам потрібно", - додав президент.

Україна також працює над введенням нових пакетів санкцій проти РФ.

Дивіться відео зі зверненням Володимира Зеленського:

Зеленский
Зеленський заговорив про новий дедлайн для Росії / фото: скріншот

Плани щодо завершення війни в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, після візиту спецпосланника Білого дому Стіва Віткоффа в Росію, де він провів перемовини з Володимиром Путіним, Дональд Трамп заявив про великі шанси на зустріч із Зеленським і Путіним.

При цьому він додав, що проривів на перемовинах Віткоффа і Путіна не було.

"Я і раніше був розчарований цим", - нагадав Трамп.

Путін і Трамп можуть зустрітися наступного тижня, США зробили РФ "прийнятну" пропозицію щодо України, сказав помічник глави Кремля Юрій Ушаков. Водночас російська сторона відмовляється коментувати можливість зустрічі Путіна і Зеленського.

Час завершувати війну, сказав Володимир Зеленський. До цього він припустив, що Росія, схоже, тепер більше налаштована на припинення вогню. Однак головне, щоб Москва знову не обдурила Україну та США.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський вторгнення Росії
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Уже цієї зими": експерт розповів, як змусити росіян піти проти Путіна

"Уже цієї зими": експерт розповів, як змусити росіян піти проти Путіна

22:11Світ
Окупанти просунулися біля Дачного: DeepState розповів про ситуацію на фронті

Окупанти просунулися біля Дачного: DeepState розповів про ситуацію на фронті

21:50Фронт
Ведуться активні переговори: Зеленський - про дедлайн припинення вогню і кінець війни

Ведуться активні переговори: Зеленський - про дедлайн припинення вогню і кінець війни

21:48Політика
Реклама

Популярне

Більше
У житті чотирьох знаків зодіаку розпочнеться новий рівень 8 серпня: хто у списку

У житті чотирьох знаків зодіаку розпочнеться новий рівень 8 серпня: хто у списку

"Дивовижно": донька Максима Галкіна стала його копією

"Дивовижно": донька Максима Галкіна стала його копією

Гороскоп Таро на завтра 9 серпня: Скорпіонам - довіритися, Рибам - відпустити

Гороскоп Таро на завтра 9 серпня: Скорпіонам - довіритися, Рибам - відпустити

Увірветься минуле: ТОП-3 знаки, які ризикують вернутися до колишніх у серпні

Увірветься минуле: ТОП-3 знаки, які ризикують вернутися до колишніх у серпні

Китайський гороскоп на завтра 9 серпня: Мавпам - розчарування, Бикам - образа

Китайський гороскоп на завтра 9 серпня: Мавпам - розчарування, Бикам - образа

Останні новини

22:39

Згниє ще до зими: із чим не можна зберігати картоплю

22:22

"Полісся" підкорює Лігу конференцій: як житомиряни встановили рекорд українських клубів

22:11

"Уже цієї зими": експерт розповів, як змусити росіян піти проти ПутінаВідео

21:50

Окупанти просунулися біля Дачного: DeepState розповів про ситуацію на фронті

21:48

Ведуться активні переговори: Зеленський - про дедлайн припинення вогню і кінець війниВідео

Олещук: Припинення вогню для Путіна — це визнання поразки, він тягне часОлещук: Припинення вогню для Путіна — це визнання поразки, він тягне час
21:36

Ми досі стукаємо по дереву: як насправді виникли найвідоміші прикмети

21:00

"Повторне стягнення кредиту?": клієнти ПриватБанку скаржаться на "мінуси" на рахунках

20:43

"Потужний сигнал довіри": Рада ЄС схвалила багатомільярдний транш для України

20:42

Wi-Fi не дістає до кімнати: експерти назвали малопомітних "шкідників"Відео

Реклама
19:46

Грозові дощі повертаються: в Україну йде різке похолодання

19:41

Зустріч Путіна і Трампа вже запланована: Білий дім розповів подробиці

19:32

Путін вимагатиме виведення ЗСУ з двох областей, а не з чотирьох як раніше - ЗМІ

19:23

Цікаві факти про 90-ті: що означала "кравчучка" та які речі стали символами епохиВідео

19:06

Путін не змінив своїх планів щодо України: чи виконає Трамп "хотілки" РосіїПогляд

18:57

Дочка в критичному стані: популярний у РФ співак терміново скасував гастролі

18:34

"Базіка, кінь, бульдозер": Лукашенко в яскравих фарбах висловився про ТрампаВідео

18:31

УЄФА заплатила клубам із РФ 10,8 млн євро, але українські залишилися без виплат - ЗМІ

18:02

Яким знакам зодіаку круто пощастить на Повний місяць 9 серпня: всього 3 щасливчики

18:02

Давній міф спростовано: чому подвиг Сусаніна вигадка та до чого тут українецьВідео

17:41

"Повітряне перемир'я" - не для миру: у США розкрили плани Путіна

Реклама
17:36

Що не можна їсти 9 серпня: суворі прикмети, які не можна порушувати в піст

17:29

Зустріч Трампа з Путіним: ЗМІ назвали можливі країни для переговорів

17:22

Колапс в аеропорту і евакуація цілих пляжів: на Сочі йде атака, лунають вибухи

17:12

Долар та євро летять у прірву: в Україні переписали ціни на валюту

17:01

На вагу золота: кабачкова ікра з незвичайним інгредієнтомВідео

16:50

Як обрати моторну оливу: синтетика, напівсинтетика чи мінералка? новини компанії

16:45

Лукашенко вибухнув "ультиматумом" Україні і "пригрозив" Заходу ядерною зброєю

16:31

Секрет міцного союзу: психолог розкрив 4 головних ключі щасливих стосунків

16:28

Усім так можна: Могилевська лягла на асфальт у центрі ХрещатикаВідео

16:23

У пилу немає шансів: простий рецепт засобу, який забезпечить чистоту в доміВідео

16:21

Залізничні квитки можуть подорожчати: в "УЗ" розповіли, чого чекати пасажирам

16:07

Путін погодився на переговори з Україною неспроста: політолог оцінив небезпеку

16:07

Цибуля буде свіжою місяцями: біля якого продукту її не можна зберігати

16:04

Вперше за два роки: в Україні полетіли вниз ціни одразу на декілька продуктів

15:43

Майже 40 років очолював державу - хто керував Україною найдовше в історіїВідео

15:36

"Ми це рішення ухвалимо": в НБУ зробили гучну заяву про відмову від долара

15:32

Трамп ударив по Індії 50% тарифами: у Reuters дізналися про першу реакцію Нью-Делі

15:19

Чому 9 серпня не можна лаятися і сваритися: яке церковне свято

15:04

Секретний засіб з аптечки: як захистити виноград від хвороб за копійкиВідео

14:56

Замість голубців та перців: рецепт фаршированих томатів з ніжною начинкою

Реклама
14:33

Син Віктора Павліка помер: на що хворіла дитина і який вигляд має його могилаВідео

14:32

"Заморозка" можлива: Туск вийшов з серйозною заявою про війну в Україні

14:14

РФ зірвала план виробництва літаків, авіакриза набирає обертів - Reuters

14:08

Atlas Festival зібрав майже 122 млн грн для Фонду "Повернись живим" новини компанії

14:04

Дощі накриють кілька областей: стала відома дата сильних опадів

14:03

На тлі мирних планів Трампа: Росія готується до запуску ядерної ракети, деталі

13:47

РФ стискає напівкільце навколо Покровська: генерал попередив про важку ситуацію

13:44

"Не піддаються логіці": путініст Кіркоров публічно звернувся до Ротару

13:35

Що казав легендарний французький поет 19 століття про Україну — актуально й сьогодніВідео

13:30

Україна готова до припинення вогню по лінії фронту, але з умовою - The Telegraph

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена Зеленська
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти