Ведуться активні переговори: Зеленський - про дедлайн припинення вогню і кінець війни

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі переговорів з партнерами у Європі та США.

Головне зі звернення Зеленського:

Росії озвучили новий дедлайн для припинення вогню

Україна та партнери працюють над завершенням війни

Україна проводить активну переговорну роботу з партнерами. Нині ведеться робота над спільною позицією заради надійного та справедливого миру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

"Вже багато підтримки, і це підтримка в нових умовах, коли озвучений дедлайн для Росії для припинення вогню. Ми бачимо, що росіяни на це не зважають, принаймні поки що не зважають ... Говоримо з партнерами заради реальних кроків. Більш ніж десяток розмов було з лідерами та главами урядів" - сказав Зеленський. відео дня

Президент також розповів про розмови з безпековими радниками. Глава МЗС України контактує з європейськими колегами. До того ж Київ постійно комунікує з американською стороною. Всі намагаються добитися хоча б припинення вогню. Цього вдасться досягнути тиском на Росію.

"Саме там має бути ухвалене рішення, що цю війну, яку вони почали, вони ж мають і закінчити. Росія не рахується із втратами людей. Вони блокують усю інформацію про свої втрати. Але вони не можуть заблокувати об’єктивну реальність – те, що відчуває російська економіка, те, як припиняють роботу російські підприємства, те, як терпить збитки російська логістика. Санкції можуть спрацювати саме так, як нам потрібно", - додав президент.

Україна також працює над введенням нових пакетів санкцій проти РФ.

Плани щодо завершення війни в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, після візиту спецпосланника Білого дому Стіва Віткоффа в Росію, де він провів перемовини з Володимиром Путіним, Дональд Трамп заявив про великі шанси на зустріч із Зеленським і Путіним.

При цьому він додав, що проривів на перемовинах Віткоффа і Путіна не було.

"Я і раніше був розчарований цим", - нагадав Трамп.

Путін і Трамп можуть зустрітися наступного тижня, США зробили РФ "прийнятну" пропозицію щодо України, сказав помічник глави Кремля Юрій Ушаков. Водночас російська сторона відмовляється коментувати можливість зустрічі Путіна і Зеленського.

Час завершувати війну, сказав Володимир Зеленський. До цього він припустив, що Росія, схоже, тепер більше налаштована на припинення вогню. Однак головне, щоб Москва знову не обдурила Україну та США.

