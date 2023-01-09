Підірвали окупантів разом зі складом БК: деталі потужної "бавовни" у Мелітополі

З'явилися нові подробиці потужних вибухів, які на вихідних прогриміли в захопленому РФ Мелітополі Запорізької області.
За даними мера Мелітополя Івана Федорова, вибухи прогриміли на територіях двох підприємств, де російські окупанти облаштували свої бази з боєкомплектом.
Він уточнив, що "бавовна" сталася в ніч на 8 січня, на " Гідромарші" і "Мелітополь компресор".
"На базі цих двох підприємств росіяни розмістили склади боєприпасів. У ніч з суботи на неділю по цих базах відбулися попадання", - говорить мер Мелітополя.
За його даними, внаслідок вибухів детонація тривала до 6 ранку, при цьому точна кількість знищених окупантів невідома, проте до лікарні привезли щонайменше 10 військових РФ.
"Продовження "феєрверку" було о 1 годині дня в неділю і росіяни зрозуміли, що їх військової бази зі складами - немає", - додав Федоров.
Раніше повідомлялося, що в захопленому російськими окупантами Мелітополі Запорізької області прогримів потужний вибух, після чого російські окупанти закрили виїзди з міста.
Близько 14:00 в самому центрі міста - в районі шахової школи пролунав гучний вибух.
Нагадаємо, у районі села Дмитрівка Бердянського району Запорізької області внаслідок удару ЗСУ знищено ЗРК С-300 разом з окупантами.
Про це повідомив у Telegram український політолог, а нині військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.
"І саме в процесі зарядки комплексу за точними координатами розвідки Українська арта завдала удару. У цей момент там знаходилося близько 25 одиниць ЗРК, крани для зарядки і самі ракети. Після удару повідомляють про тривалу детонацію та пожежу, яку змогли ліквідувати лише через дві години", - зазначив він.
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