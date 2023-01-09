Підірвали окупантів разом зі складом БК: деталі потужної "бавовни" у Мелітополі

"Бавовна" у Мелітополі сталася в ніч на 8 січня, на "Гідромарші" і "Мелітополь компресор".

У Мелітополі сталася нова "бавовна" / pixabay.com

З'явилися нові подробиці потужних вибухів, які на вихідних прогриміли в захопленому РФ Мелітополі Запорізької області.

За даними мера Мелітополя Івана Федорова, вибухи прогриміли на територіях двох підприємств, де російські окупанти облаштували свої бази з боєкомплектом.

Він уточнив, що "бавовна" сталася в ніч на 8 січня, на " Гідромарші" і "Мелітополь компресор".

"На базі цих двох підприємств росіяни розмістили склади боєприпасів. У ніч з суботи на неділю по цих базах відбулися попадання", - говорить мер Мелітополя.

За його даними, внаслідок вибухів детонація тривала до 6 ранку, при цьому точна кількість знищених окупантів невідома, проте до лікарні привезли щонайменше 10 військових РФ.

"Продовження "феєрверку" було о 1 годині дня в неділю і росіяни зрозуміли, що їх військової бази зі складами - немає", - додав Федоров.

Раніше повідомлялося, що в захопленому російськими окупантами Мелітополі Запорізької області прогримів потужний вибух, після чого російські окупанти закрили виїзди з міста.

Близько 14:00 в самому центрі міста - в районі шахової школи пролунав гучний вибух.

Нагадаємо, у районі села Дмитрівка Бердянського району Запорізької області внаслідок удару ЗСУ знищено ЗРК С-300 разом з окупантами.

Про це повідомив у Telegram український політолог, а нині військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

"І саме в процесі зарядки комплексу за точними координатами розвідки Українська арта завдала удару. У цей момент там знаходилося близько 25 одиниць ЗРК, крани для зарядки і самі ракети. Після удару повідомляють про тривалу детонацію та пожежу, яку змогли ліквідувати лише через дві години", - зазначив він.

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