"Повторне стягнення кредиту?": клієнти ПриватБанку скаржаться на "мінуси" на рахунках

Чоловік заявив, що через суд погасив кредит

Він вважає, що в ПриватБанку хочуть повторної оплати

Клієнт ПриватБанку поскаржився, що в нього вимагають повторно сплатити кредит.

На порталі Мінфін він розповів, що через суд погасив кредит, але в банку кажуть, що такого не було.

"Брав кредит у Приватбанку. У зв'язку з важким фінансовим становищем кредит виплатити не зміг. Приватбанк подав до суду і виграв справу. Через виконавчу службу я погасив усю заборгованість, зазначену Приватбанком у суді. Але зараз на картці висить сума з мінусом за тим самим кредитом (сума більша за погашений кредит), аргумент співробітників Приватбанку телефоном - ви не погасили кредит, який брали. Так, Приватбанк стягнув кредит через виконавчу службу, а тепер хоче, щоб я його сплатив знову. Кредит 2015 року. Погашений у 2020 році через виконавчу службу", - розповів чоловік.

Він заявив, що отримання грошей із виконавчої служби ПриватБанком телефоном було підтверджено.

"Це неузгодженість внутрішніх служб ПриватБанку чи свідоме повторне стягнення кредиту?", - поцікавився клієнт.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, клієнти ПриватБанку зіткнулися з труднощами під час актуалізації даних у додатку Приват24.

Також відомо, що клієнти ПриватБанку скаржаться на недостатній захист від шахраїв, які знімають великі суми з рахунків.

