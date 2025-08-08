"Повторне стягнення кредиту?": клієнти ПриватБанку скаржаться на "мінуси" на рахунках

Ви дізнаєтеся:
- Чоловік заявив, що через суд погасив кредит
- Він вважає, що в ПриватБанку хочуть повторної оплати
Клієнт ПриватБанку поскаржився, що в нього вимагають повторно сплатити кредит.
На порталі Мінфін він розповів, що через суд погасив кредит, але в банку кажуть, що такого не було.
"Брав кредит у Приватбанку. У зв'язку з важким фінансовим становищем кредит виплатити не зміг. Приватбанк подав до суду і виграв справу. Через виконавчу службу я погасив усю заборгованість, зазначену Приватбанком у суді. Але зараз на картці висить сума з мінусом за тим самим кредитом (сума більша за погашений кредит), аргумент співробітників Приватбанку телефоном - ви не погасили кредит, який брали. Так, Приватбанк стягнув кредит через виконавчу службу, а тепер хоче, щоб я його сплатив знову. Кредит 2015 року. Погашений у 2020 році через виконавчу службу", - розповів чоловік.
Він заявив, що отримання грошей із виконавчої служби ПриватБанком телефоном було підтверджено.
"Це неузгодженість внутрішніх служб ПриватБанку чи свідоме повторне стягнення кредиту?", - поцікавився клієнт.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, клієнти ПриватБанку зіткнулися з труднощами під час актуалізації даних у додатку Приват24.
Також відомо, що клієнти ПриватБанку скаржаться на недостатній захист від шахраїв, які знімають великі суми з рахунків.
Про джерело: Мінфін
Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.
На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки в банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.
