'Дотримуємось 'плану А': Кулеба пояснив, чому немає альтернативного 'плану Б'

Україна має "план А" для перемоги у війні з Росією, а "план Б" країні непотрібен.

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Кулеба пояснив, що для України означає "план А" / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 17-а окрема танкова бригада

"План А" для України передбачає відновлення територіальної цілісності країни. Для цього країні потрібно налагодити виробництво достатньої кількості зброї для самозахисту, вступити в НАТО та відновити економіку. Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Що таке "план А"? "План А" - це повне відновлення територіальної цілісності України. Це виробництво зброї в достатній кількості для того, щоб Україна могла себе захищати, і в перспективі членство в НАТО, щоб запобігати агресіям. І третій елемент - це відновлення економіки України та всього зруйнованого з використанням заморожених російських активів та інвестицій", - пояснив Кулеба.

За словами мірістра, у концепції "плану Б" лежать поступки Росії. Зокрема, це відмова від підтримки України та передача Росії територій.

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"Ми ж всі бачимо, що лунає від різних експертів та журналістів, яке їхнє бачення "плану Б". "План Б" для них - це поступка принаймні по одному з озвучених мною пунктів. Для них "план Б" - це погодитися на якісь територіальні поступки, це відмова допомагати Україні отримувати зброю, це не передавати Україні заморожені активи РФ. Ось про який "план Б" говорилося", - заявив Кулеба.

Міністр закордонних справ наголосив, що Україні не потрібен "план Б" і запевнив, що вони країна дотримується лише "плану А".

Військова допомога Україні

Нагадаємо, Кулеба вірить в продовження військової допомоги від Заходу та стверджує, що в України немає "плану Б".

Як повідомляв Главред, навіть якщо у Конгресі США не досягнуть консенсусу у січні, Україна має інші шляхи для отримання озброєння. Заяви США про нестачу фінансів можуть бути тиском на політиків для швидшого ухвалення рішень.

Також радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив у відповіді, що поставки західної військової допомоги для України значно зросли, в чому й полягає "план А". Він підкреслив, що це свідчить про усвідомлення європейських партнерів необхідності надання Україні всього необхідного на цьому етапі війни.

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