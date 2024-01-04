'План Б' існує: експерт розповів, чи отримає Україна допомогу від США

США мають можливість надавати допомогу, а заяви про нестачу коштів можуть бути лише тиском на політиків для прискорення процесу.

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Чи існують в України альтернативи військовій допомозі США / Колаж: Главред, фото: УНІАН, US Army

Якщо у січні не вдасться досягти консенсусу у Конгресі США, то Україна може отримати озброєння через інші канали. Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі "Еспресо".

Він наголошує, що Європа може частково компенсувати відсутність допомоги від США, але закликає не виключати інших шляхів фінансування. На думку Коваленка, США мають можливість надавати допомогу, а заяви про нестачу коштів можуть бути лише тиском на політиків для прискорення прийняття рішень.

"Щодо пакета допомоги, то цей пакет є останній, станом на кінцевий період 2023 року. Не здивуюсь, якщо найближчим часом ми побачимо чергові пакети допомоги вже станом на 2024 рік. Ця можливість фінансування ще є у Вашингтона. Заяви про те, що США не мають грошей для нових пакетів - це тиск на капіталістичні пагорби, на дії конгресменів для прискорення процесу щодо знаходження консенсусу", - сказав Коваленко. відео дня

Він також запевнив, що насправді існує план "Б" щодо допомоги Україні. Його можуть використати у випадку, якщо політичні сили у США не зможуть домовитися.

"Ця можливість не досить юридично коректна щодо законодавства США, але така можливість є. Умовно, це можна назвати "планом Б", про який ніхто не говорить, нібито цього плану немає. Але "план Б" насправді існує. І його будуть використовувати в тому разі, якщо республіканці й демократи не зможуть домовитися. Але консенсус буде знайдено. Тому що це зовнішньополітичне питання США на рівні державних інтересів", - додав він.

Військова допомога Україні від США

Нагадаємо, Україна розраховує на тривалу військову допомогу від західних країн, вважаючи її невід'ємною для захисту. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що уряд немає "плану Б" для компенсації нестачі зброї і він впевнений у "плані А".

Також координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки у Білому домі Джон Кірбі повідомив, що США припиняють надання військової допомоги Україні до ухвалення Конгресом рішення щодо додаткового фінансування.

Як повідомляв Главред, Конгрес США має ухвалити закон про виділення коштів на військову допомогу для України у січні 2024 року. Якщо цього не станеться, розглядатимуться інші можливості для підтримки Києва, зазначив конгресмен Майкл Квіглі.

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