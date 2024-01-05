Нова зброя для ЗСУ: у Зеленського розкрили "план Б" за відсутності допомоги

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував ситуацію навколо поставок Україні західної військової допомоги для відбиття російської військової агресії.
В інтерв'ю Каналу 24 він нагадав про те, що пакети військової допомоги Україні європейських союзників набагато зросли, а "план А" – це постачання зброї західними союзниками.
"Це свідчить про те, що наші європейські партнери абсолютно усвідомлюють, що Україні потрібно надавати все, що потрібно. Інше питання, чи є в арсеналах, на складах та чи інша зброя, яка нам потрібна на цьому етапі війни", - пояснив представник ОП.
При цьому він також назвав зброю, яка потрібна Україні:
- далекобійні ракети;
- системи ПРО/ППО;
- дрони;
- РЕБ;
- авіація у великій кількості.
План "Б" для України
За його словами, "план Б" – заохочення інвестицій у військове виробництво України з боку партнерів, а також і з боку держави.
"Це не означає, що це все на складах або в арсеналах. І тут саме те, що говорить президент – працює "план Б". Це спільні або окремі виробництва. Треба вже зрозуміти, де взяти технологію, а це ліцензії. Відповідно, дозвіл отримати. І робити це з партнерами на території України або інших країн", - пояснив радник глави ОП.
Він переконаний в тому, що Україні необхідно нарощувати військове виробництво, інвестувати в створення засобів радіоелектронного контролю, а також отримати ліцензії, що дозволяють проводити, наприклад, ремонтні роботи бронетехніки на території України.
"Якщо раніше наше військове виробництво було адаптовано під модернізовані радянські зразки зброї, які ми тут доробляли, а потім продавали на ринки африканських або азіатських країн, то сьогодні це буде виглядати зовсім іншим чином. Це сучасна зброя, яка буде повністю синергована з такими ж аналогами наших партнерів по українській коаліції. Це зовсім інші ринки і збуту, і виробництва, і ліцензування. Це зовсім інший рівень зброї", - додав Подоляк.
Військова допомога Україні
Нагадаємо, раніше Олег Жданов розкрив найгірший сценарій для України в 2024 році. Допомога з боку США може надходити в Україну із затримкою, прогнозує Олег Жданов.
Як пише The Hill, сенатори від Республіканської і Демократичної партій досягли певного прогресу в переговорах і позитивно оцінюють їх напрямок в питанні заходів по боротьбі з нелегальною міграцією на американському кордоні. Однак законодавці дають різні оцінки щодо термінів остаточної угоди.
Раніше повідомлялося про те, що у Міноборони США до 30 грудня закінчаться гроші, які витрачаються на заміну зброї, що поставляється Україні. Вільних коштів поки не буде, оскільки Конгрес поки так і не проголосував за виділення додаткових грошей на фінансування військової допомоги Києву.
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