Нова зброя для ЗСУ: у Зеленського розкрили "план Б" за відсутності допомоги

Пакети військової допомоги Україні європейських союзників набагато зросли, нагадав Михайло Подоляк.

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Україні потрібно більше систем ППО, каже Михайло Подоляк / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Вікіпедія

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував ситуацію навколо поставок Україні західної військової допомоги для відбиття російської військової агресії.

В інтерв'ю Каналу 24 він нагадав про те, що пакети військової допомоги Україні європейських союзників набагато зросли, а "план А" – це постачання зброї західними союзниками.

"Це свідчить про те, що наші європейські партнери абсолютно усвідомлюють, що Україні потрібно надавати все, що потрібно. Інше питання, чи є в арсеналах, на складах та чи інша зброя, яка нам потрібна на цьому етапі війни", - пояснив представник ОП.

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При цьому він також назвав зброю, яка потрібна Україні:

далекобійні ракети;

системи ПРО/ППО;

дрони;

РЕБ;

авіація у великій кількості.

План "Б" для України

За його словами, "план Б" – заохочення інвестицій у військове виробництво України з боку партнерів, а також і з боку держави.

"Це не означає, що це все на складах або в арсеналах. І тут саме те, що говорить президент – працює "план Б". Це спільні або окремі виробництва. Треба вже зрозуміти, де взяти технологію, а це ліцензії. Відповідно, дозвіл отримати. І робити це з партнерами на території України або інших країн", - пояснив радник глави ОП.

Він переконаний в тому, що Україні необхідно нарощувати військове виробництво, інвестувати в створення засобів радіоелектронного контролю, а також отримати ліцензії, що дозволяють проводити, наприклад, ремонтні роботи бронетехніки на території України.

"Якщо раніше наше військове виробництво було адаптовано під модернізовані радянські зразки зброї, які ми тут доробляли, а потім продавали на ринки африканських або азіатських країн, то сьогодні це буде виглядати зовсім іншим чином. Це сучасна зброя, яка буде повністю синергована з такими ж аналогами наших партнерів по українській коаліції. Це зовсім інші ринки і збуту, і виробництва, і ліцензування. Це зовсім інший рівень зброї", - додав Подоляк.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, раніше Олег Жданов розкрив найгірший сценарій для України в 2024 році. Допомога з боку США може надходити в Україну із затримкою, прогнозує Олег Жданов.

Як пише The Hill, сенатори від Республіканської і Демократичної партій досягли певного прогресу в переговорах і позитивно оцінюють їх напрямок в питанні заходів по боротьбі з нелегальною міграцією на американському кордоні. Однак законодавці дають різні оцінки щодо термінів остаточної угоди.

Раніше повідомлялося про те, що у Міноборони США до 30 грудня закінчаться гроші, які витрачаються на заміну зброї, що поставляється Україні. Вільних коштів поки не буде, оскільки Конгрес поки так і не проголосував за виділення додаткових грошей на фінансування військової допомоги Києву.

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