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Наблизилися до Покровська: РФ окупувала Тимофіївку на Донбасі - DeepState

Анна Ярославська
1 серпня 2024, 07:43
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Російські окупанти просунулися біля Красногорівки, Пантелеймонівки, Іванівки, Желанного, Веселого та в Нью-Йорку.
ЗСУ, Покровський напрямок
РФ окупувала Тимофіївку на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: ОК Захід, deepstatemap.live

Російські окупанти захопили Тимофіївку на Покровському напрямку, а також просунулися біля інших населених пунктів Донецької області. Про це в ніч на 1 серпня повідомили аналітики моніторингового каналу DeepState.

"Ворог окупував Тимофіївку і просунувся біля Красногорівки, Пантелеймонівки, Іванівки, Бажаного, Веселого та в Нью-Йорку", - ідеться у повідомленні.

РФ окупувала Тимофіївку
РФ окупувала Тимофіївку / Карта DeepState
Ситуація на Покровському напрямку
Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepState

Зазначимо, у вечірньому зведенні 31 липня Генштаб повідомляв, що на Покровському напрямку від початку доби точилося 43 бої недалеко від населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Архангельське, Новоолександрівка, Іванівка, Тимофіївка, Лисичне, Іванівське, Желанне, Сергіївка та Карлівка.

відео дня

"Сили оборони відбили 25 атак, 18 - ще тривають. Ворог концентрує свої зусилля біля Новоолександрівки та Желанного. За уточненою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 259 окупантів, 75 із них - безповоротно. Також знищено гаубицю Д-30, три бліндажі, п'ять БПЛА, автотранспорт і п'ять одиниць спецтехніки. Крім цього, пошкоджено два танки, БМ-21 "Град", три гаубиці Д-30, сім одиниць автотранспорту та три одиниці спецтехніки", - йдеться в Генштабі.

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.

Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Ситуація на Покровському напрямку

За останній тиждень російські окупаційні війська домоглися швидких успіхів на сході Донецької області, захопивши кілька населених пунктів і наблизившись до міста Покровськ. Армія РФ тисне папри втрати і шукає слабкі місця в обороні ЗСУ. Як пише видання The New York Times, наразі російські окупанти перебувають усього менш ніж за 20 кілометрів від Покровська. Окупанти активніше досліджують українські лінії оборони, щоб виявити ослаблені позиції перед новою атакою та проривом.

CNN також зазначає, що російська окупаційна армія продовжує тиснути на українські позиції на Донбасі та може просуватися до ключового міста на сході країни - Покровська. Втрата Покровська може поставити під загрозу всю стратегічну лінію постачання Сил оборони.

Силам оборони України поки що не вдалося знайти ефективний спосіб, який допоміг би остаточно зупинити противника на Покровському напрямку. Окупанти не припиняють спроби тиску, їхні головні маневри пов'язані із закріпленням на залізничних коліях. Про це заявив боєць 68-ї окремої єгерської бригади Олександр із позивним "Рено".

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