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ЗС РФ швидко просуваються до Покровська: у ЗСУ розповіли про нову тактику ворога

Анна Ярославська
31 липня 2024, 11:22оновлено 2 серпня, 23:00
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Окупаційна армія робить усе те саме, що й раніше в Очеретиному.
ЗСУ, Олександр
Олександр "Рено" розповів про тактику окупантів для швидкого просування до Покровська / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Силам оборони України поки що не вдалося знайти ефективний спосіб, який допоміг би остаточно зупинити противника на Покровському напрямку. Окупанти не припиняють спроби тиску, їхні головні маневри пов'язані із закріпленням на залізничних коліях. Про це заявив боєць 68-ї окремої єгерської бригади Олександр із позивним "Рено".

За його словами, окупаційна армія робить усе те ж саме, що й раніше в Очеретиному. Відповідно, захоплення населених пунктів Прогрес і Вовче вдалось лише через те, що російським окупантам вдалось просунутись саме вздовж залізниці. Вона має проходи та укриття з обох боків. Там також широка посадка у 100 метрів, яка дозволяє накопичувати піхоту й намагатися штурмувати позиції Сил оборони.

"На жаль, ситуація там зараз досить напружена, і якщо в полі нам вдається їх стримувати і відходити лише після того, як зруйновані всі укріплення дощенту, то тут окупантам вдалося знайти певне слабке місце і вони ним користуються", - заявив Олександр "Рено" в інтерв'ю Радіо Свобода.

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Він також прокоментував ситуацію з трасою Покровськ-Костянтинівка. Аналітики кажуть, що вона може мати критичне значення для ЗСУ. За словами військового, уже зараз ця дорога перекрита в плані вогневого впливу ворога.

"Але мережа доріг дозволяє спокійно об'їжджати все це. Є достатня кількість маршрутів, які дозволяють забезпечувати наші війська", - резюмував він.

Ситуація на Покровському напрямку

Росія розширила смугу головного удару на Покровському напрямку за рахунок почастішання боїв під Торецьком і Кураховим, заявив військовий експерт Олег Жданов. Але посилити наступ ЗС РФ на зазначеній ділянці більше нічим - усі резерви, підготовлені для Торецького напряму, були кинуті на прорив у районі Нью-Йорка.

За останній тиждень російські окупаційні війська домоглися швидких успіхів на сході Донецької області, захопивши кілька населених пунктів і наблизившись до міста Покровськ. Армія РФ тисне попри втрати та шукає слабкі місця в обороні ЗСУ. Як пише видання The New York Times, наразі російські окупанти перебувають усього менш ніж за 20 кілометрів від Покровська. Окупанти активніше досліджують українські лінії оборони, щоб виявити ослаблені позиції перед новою атакою та проривом.

Окупаційні війська агресора Росії досягли просування в районі Торецька та Часового Яру Донецької області. Ворог наступав і в напрямку Сіверська, однак не досягнув суттєвого прогресу. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни за 30 липня.

Покровськ - що про нього відомо

Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації.

До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб.

Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.

Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

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