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ЗСУ зупинили навалу росіян біля Торецька: в МВА зізнались, хто контролює місто

Руслана Заклінська
31 липня 2024, 19:58
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Російські окупанти збільшили кількість атак в напрямку Торецька на Донеччині, повідомив Генштаб ЗСУ.
ЗСУ зупинили навалу росіян біля Торецька: в МВА зізнались, хто контролює місто
Росіяни збільшили кількість атак в напрямку Торецька / Колаж: Главред, фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса

Торецьк в Донецькій області залишається під контролем Збройних сил України. Заяви росіян про нібито захоплення міста є частиною інформаційної війни ворога. Про це повідомив начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик в ефірі телемарафону.

"Я підтверджую, що місто Торецьк залишається вільним українським містом, яке просто потерпає від нищівних обстрілів з боку агресора. Але місто вільне, воно українське. Збройні сили України контролюють і боронять територію", - наголосив Чинчик.

Очільник Торецької МВА підкреслив, що заяви про нібито захоплення міста - це "чистої води дезінформація", спрямована на дестабілізацію ситуації і вплив на громадську думку. За його словами, українські захисники успішно стримують наступальні дії противника.

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"ЗСУ вдалося зупинити активні бойові дії, які з боку ворога просувалися, вони зараз стримуються і, згідно з останніми даними, видно, що ЗСУ докладають всіх зусиль, щоб ворог мінімально міг захоплювати наші території в адміністративних межах Торецької громади", - зазначив Чинчик.

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що З початку доби 1 серпня на фронті відбулося 88 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація спостерігається на Покровському напрямку, російські окупанти посилили активність на Торецькому напрямку.

"На Торецькому напрямку окупанти збільшили кількість атак до 16 - наступали біля Залізного, Нью-Йорка, Торецька та Північного. Тринадцять боїв завершено, ще три - тривають. Крім того, загарбники завдали три авіаудари по Щербинівці та Торецьку", - йдеться у зведенні.

На Покровському напрямку окупанти продовжують штурмові дії в районах населених пунктів Воздвиженка, Желанне, Сергіївка, Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Іванівка, Лисичне, Тимофіївка, Карлівка і Калинове. Українські оборонці відбили 19 атак ворога, ще 17 боїв тривають.

За даними Генштабу, бої також тривають на Харківському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Курахівському, Времівському та Придніпровському напрямках.

Торецьк

Торецьк (у 1936-2016 роках - Дзержинськ) - місто в Бахмутському районі Донецької області, пише Вікіпедія.

Після окупації росіянами Авдіївки саме Торецьк залишався найбільшим містом біля лінії фронту. До війни населення Торецька становило близько 35 тисяч осіб.

Місто вважається однією з цілей ворога в рамках літнього наступу.

Торецьк важливий тим, що він дає змогу вогнем контролювати позиції росіян, захищає агломерацію Костянтинівка-Краматорськ і виступає як плацдарм для подальшого наступу на захоплену росіянами Горлівку.

Війна в Україні - ситуація поблизу Торецька

Як раніше повідомляв Главред, Росія почала стрімкий наступ на Торецьк. Командир взводу 95-ї ОДШБр ЗСУ Станіслав Краснов повідомив, що на цьому напрямку тривають інтенсивні бої.

Наразі бої тривають на Залізному та Північному підступах Торецька, згідно з інформацією OSINT-спільноти DeepState. Раніше в мережі з'являлися чутки про прорив росіян до міста, але Центр протидії дезінформації спростував ці дані.

Крім цього, війська Росії просунулися в районі Торецька та Часового Яру в Донецькій області, але на напрямку Сіверська не досягли суттєвого прогресу. Інститут вивчення війни повідомив, що російські війська атакували на захід від Донецька і зуміли просунутися через канал Сіверський Донець-Донбас.

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