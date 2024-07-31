Підірвали військовий склад росіян: ЗСУ потужно вдарили по цілях у Курській області

Сили оборони України завдали удару по складу зберігання озброєння і військової техніки біля населеного пункту Курськ у країні-агресорі РФ.
Результативний удар було завдано в ніч на середу. Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ в Telegram.
"Спостерігалася робота ворожої ППО та вибухи в точках прицілювання", - зазначається в повідомленні.
Бойову роботу вели певні підрозділи зі складу сил і засобів ВМС Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими сил оборони, уточнили в Генштабі.
"Детальна інформація про результати ураження уточнюється. Українські воїни й надалі вживатимуть усіх можливих законних заходів для припинення збройної агресії РФ проти нашого народу", - зазначено в повідомленні.
Що таке Генштаб ЗСУ?
Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.
Удари по цілях у РФ - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ підірвали нафтобазу в Курській області РФ. На стратегічному об'єкті російських окупантів почалася пожежа, повідомив Генштаб.
Нагадаємо, раніше в Курській області прогриміли вибухи, після яких спалахнула нафтобаза в селі Польова. Вибухи прогриміли близько другої години ночі. Після вибухів почалося сильне задимлення, спалахнуло три резервуари на нафтобазі. Вибухи зафіксували і в Суджі на нафтобазі "Роснефти".
Як повідомлялося раніше, у Туапсе прогриміло 5 вибухів. У РФ скаржилися на атаку дронів на НПЗ. Очевидці повідомляли про характерні звуки прольоту БПЛА.
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