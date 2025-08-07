Рус
Надбавка в 1 000 грн: які три категорії пенсіонерів отримають допомогу в серпні

Даяна Швець
7 серпня 2025, 13:58
Подати заяву можна через портал е-послуг ПФУ, поштою або електронною поштою з цифровим підписом.
Надбавка в 1 000 грн: які три категорії пенсіонерів отримають допомогу в серпні
Хто має шанс на додаткову тисячу гривень / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

  • Що потрібно знати про виплату 1 000 грн в серпні
  • Кому призначено виплату до Дня Незалежності
  • Хто отримає автоматично, а кому треба звертатись окремо

До Дня Незалежності 2025 року окремі категорії українців отримають разову грошову виплату у розмірі 1 000 гривень в додачу до своєї пенсії. Частина громадян отримає ці кошти автоматично разом із серпневою пенсією, іншим доведеться звертатися до органів Пенсійного фонду з відповідною заявою. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

Хто саме має право на одноразову допомогу до Дня Незалежності?

Як пояснюють у ПФУ, підставою для нарахування цієї допомоги є положення двох українських законів: "Про статус ветеранів війни" та "Про жертви нацистських переслідувань".

Кабінет Міністрів постановив, що у 2025 році одноразова виплата у 1 000 грн призначається трьом категоріям.

1. Учасники бойових дій (УБД).

Це особи, які брали участь у бойових операціях, захищали територіальну цілісність і незалежність України, а також були залучені до забезпечення оборони країни. Для отримання виплати необхідно мати офіційний статус учасника бойових дій.

2. Особи, які постраждали від нацистського режиму.

Сюди входять:

  • колишні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання під час Другої світової війни;
  • громадяни, насильно вивезені з СРСР на роботи до Німеччини чи країн-союзників;
  • діти, народжені у неволі, де перебували їхні батьки;
  • діти підпільників і партизанів, які постраждали від переслідувань і репресій за боротьбу з нацистами.

3. Постраждалі під час Революції Гідності.

Допомога передбачена для осіб, які згідно з законом "Про державну допомогу постраждалим учасникам протестних акцій" були включені до офіційного переліку постраждалих, тобто зазнали поранень і зверталися по медичну допомогу у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року.

Хто з пенсіонерів має 100% знижки на оплату ЖКП
Хто з пенсіонерів має 100% знижки на оплату ЖКП / Інфографіка - Главред

Як отримати грошову допомогу?

Пенсіонери з вищезгаданих категорій отримають 1 000 гривень автоматично разом із пенсійною виплатою за серпень.

Інші особи, які не перебувають на пенсійному забезпеченні або не є військовослужбовцями, повинні звернутися до Пенсійного фонду самостійно. Для цього слід подати заяву у довільній формі.

Подати документи можна:

  • через електронний портал послуг Пенсійного фонду;
  • поштою або електронною поштою (із цифровим підписом — за наявності технічної можливості).

Виплати пенсій в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, хто в Україні отримує найвищі пенсії. Варто зазначити, якщо ваш трудовий стаж повний, а середня зарплата була близько 18,8 тис. грн, то пенсія становитиме приблизно 4,7 тис. грн.

Але деякі українці можуть отримувати й значно вищі пенсії - до 11 тис. грн. Щоб дізнатися, чи відповідаєте ви цим вимогам, треба скористатися спеціальним пенсійним калькулятором.

Водночас є й тривожна інформація: частина пенсіонерів може залишитися без виплат. Пенсійний фонд України пояснив, за яких умов це може статися та що потрібно зробити, аби уникнути таких наслідків.

Більше економічних новин:

Про джерело: Пенсійний фонд України (ПФУ)

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

