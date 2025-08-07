Надбавка в 1 000 грн: які три категорії пенсіонерів отримають допомогу в серпні

Подати заяву можна через портал е-послуг ПФУ, поштою або електронною поштою з цифровим підписом.

Хто має шанс на додаткову тисячу гривень / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

Що потрібно знати про виплату 1 000 грн в серпні

Кому призначено виплату до Дня Незалежності

Хто отримає автоматично, а кому треба звертатись окремо

До Дня Незалежності 2025 року окремі категорії українців отримають разову грошову виплату у розмірі 1 000 гривень в додачу до своєї пенсії. Частина громадян отримає ці кошти автоматично разом із серпневою пенсією, іншим доведеться звертатися до органів Пенсійного фонду з відповідною заявою. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

Хто саме має право на одноразову допомогу до Дня Незалежності?

Як пояснюють у ПФУ, підставою для нарахування цієї допомоги є положення двох українських законів: "Про статус ветеранів війни" та "Про жертви нацистських переслідувань".

Кабінет Міністрів постановив, що у 2025 році одноразова виплата у 1 000 грн призначається трьом категоріям.

1. Учасники бойових дій (УБД).

Це особи, які брали участь у бойових операціях, захищали територіальну цілісність і незалежність України, а також були залучені до забезпечення оборони країни. Для отримання виплати необхідно мати офіційний статус учасника бойових дій.

2. Особи, які постраждали від нацистського режиму.

Сюди входять:

колишні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання під час Другої світової війни;

громадяни, насильно вивезені з СРСР на роботи до Німеччини чи країн-союзників;

діти, народжені у неволі, де перебували їхні батьки;

діти підпільників і партизанів, які постраждали від переслідувань і репресій за боротьбу з нацистами.

3. Постраждалі під час Революції Гідності.

Допомога передбачена для осіб, які згідно з законом "Про державну допомогу постраждалим учасникам протестних акцій" були включені до офіційного переліку постраждалих, тобто зазнали поранень і зверталися по медичну допомогу у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року.

Як отримати грошову допомогу?

Пенсіонери з вищезгаданих категорій отримають 1 000 гривень автоматично разом із пенсійною виплатою за серпень.

Інші особи, які не перебувають на пенсійному забезпеченні або не є військовослужбовцями, повинні звернутися до Пенсійного фонду самостійно. Для цього слід подати заяву у довільній формі.

Подати документи можна:

через електронний портал послуг Пенсійного фонду;

поштою або електронною поштою (із цифровим підписом — за наявності технічної можливості).

Нагадаємо, Главред писав, хто в Україні отримує найвищі пенсії. Варто зазначити, якщо ваш трудовий стаж повний, а середня зарплата була близько 18,8 тис. грн, то пенсія становитиме приблизно 4,7 тис. грн.

Але деякі українці можуть отримувати й значно вищі пенсії - до 11 тис. грн. Щоб дізнатися, чи відповідаєте ви цим вимогам, треба скористатися спеціальним пенсійним калькулятором.

Водночас є й тривожна інформація: частина пенсіонерів може залишитися без виплат. Пенсійний фонд України пояснив, за яких умов це може статися та що потрібно зробити, аби уникнути таких наслідків.

