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Українцям виплатять пенсію у 11 тисяч гривень: що потрібно для такої суми

Даяна Швець
19 липня 2025, 13:50оновлено 19 липня, 15:07
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Розмір щомісячних виплат після досягнення пенсійного віку напряму залежить від офіційної зарплати та тривалості страхового стажу.
пенсия
Який стаж та зарплата потрібні для гідних виплат в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • Як впливають стаж і зарплата на розмір майбутньої пенсії
  • Скільки потрібно працювати й заробляти для достойної пенсії

Для багатьох українців питання майбутньої пенсії залишається одним із найважливіших. Як зазначає ТСН, щоб отримувати пенсію у розмірі 11 000 гривень, потрібно відповідати певним критеріям, які можна прорахувати за допомогою спеціального пенсійного калькулятора.

Насамперед, вирішальним є стаж:

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  • Якщо громадянин хоче вийти на пенсію у 60 років, він повинен мати щонайменше 32 роки офіційного страхового стажу.
  • При стажі від 22 до 31 року пенсійний вік зсувається до 63 років.
  • А тим, хто має лише 15–21 рік стажу, доведеться чекати до 65 років.

Однак навіть наявність необхідного стажу не гарантує високих виплат — усе залежить ще й від рівня офіційної зарплати. За підрахунками експертів, щоб отримувати пенсію у 60 років у розмірі 11 тисяч гривень за наявності 32 років стажу, середньомісячна "біла" зарплата має бути приблизно 31 400 гривень.

Пенсія розраховується на основі кількох факторів:

  • середньої зарплати по країні за останні три роки;
  • індивідуального коефіцієнта зарплати (співвідношення особистої зарплати до середньої по Україні);
  • коефіцієнта страхового стажу, який складає 1% за кожен рік офіційної роботи.

Таким чином, чим вищий рівень офіційної оплати праці та довший страховий стаж, тим більша сума пенсійних нарахувань.

Які документи треба подати для виходу на пенсію
Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Слід враховувати, що йдеться про стандартні умови виходу на пенсію. Розрахунок не охоплює пільги, передбачені для певних категорій, зокрема для учасників бойових дій, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, донорів або тих, хто працював у шкідливих умовах.

Новини України - що відомо про виплати пенсій

Нагадаємо, Главред писав, що українці можуть підвищити свою пенсію самостійно. Зміни дають українцям більше інструментів для персоналізованого підходу до пенсійного розрахунку.

Також деякі пенсіонери України отримають круглі виплати в серпні. Певним категоріям громадян нарахують від 450 грн до 3100 грн разом з основною пенсією.

Перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак розповіла, чи піднімуть пенсії ще раз у 2025 році. Остання індексація пенсій, згідно з чинним законодавством, здійснювалася в березні.

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Про джерело: ТСН

ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

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