Чи піде Путін на припинення війни найближчим часом: аналітики ISW дали відповідь

Головне з аналізу ISW:

Президент Росії Володимир Путін не хоче іти на запропоноване Україною та США загальне припинення вогню, уникаючи окреслення часових рамок для припинення війни. Інститут вивчення війни (ISW) робить висновок, що такі дії Росії підкреслюють незацікавленість Путіна в припиненні війни шляхом мирних переговорів у найближчій перспективі.

Як нагадають аналітики, 20 квітня президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність України погодитися на повне й безумовне припинення вогню мінімум на 30 днів.

Однак вже 21 квітня Путін цю пропозицію відхилив, як аргумент висловлюючи те, що Україна намагається "перехопити ініціативу й говорити про розширення" перемир’я. Лідер Кремля заявив, що Росії потрібно буде "уважно все оцінити".

Як писав Главред, російський лідер Володимир Путін заявив про припинення вогню на Великдень, яке мало тривати до опівночі 21 квітня. Однак, ще до початку цього "перемир'я", українські військові попередили про ракетну загрозу в Київській області, а над столицею помітили російський безпілотник.

У відповідь на це, президент України Володимир Зеленський запропонував Росії припинити атаки на цивільні об'єкти з використанням ракет і дронів. За його словами, у рамках "великоднього перемирʼя" РФ більше тисячі разів порушувала тишу.

Reuters також окреслили, як президент Росії Володимир Путін вийшов до очільника України Володимира Зеленського з пропозицією уперше з початку війни. Вона з'явилася на тлі тиску з боку США, які погрожували відмовитися від мирних зусиль.

Більше важливих новин:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.