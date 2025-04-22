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Чи піде Путін на припинення війни найближчим часом: аналітики ISW дали відповідь

Даяна Швець
22 квітня 2025, 13:32
5884
Путін заявив, що Росії потрібно "уважно все оцінити", не окреслюючи конкретних часових рамок.
Зеленский, Путин
Чому Путін не хоче 30 днів тиші в Україні / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ОП

Головне з аналізу ISW:

  • Дії Путіна вказують на його відсутність інтересу до мирного врегулювання війни в найближчому майбутньому
  • Відмова Путіна суперечить підходу Трампа, який передбачає спочатку припинення вогню, а потім переговори

Президент Росії Володимир Путін не хоче іти на запропоноване Україною та США загальне припинення вогню, уникаючи окреслення часових рамок для припинення війни. Інститут вивчення війни (ISW) робить висновок, що такі дії Росії підкреслюють незацікавленість Путіна в припиненні війни шляхом мирних переговорів у найближчій перспективі.

"Постійна відмова Путіна від пропозицій США й України щодо припинення вогню суперечить заявленому підходу (президента США – ред) Трампа, який передбачає спочатку встановлення припинення вогню, а потім ведення переговорів щодо ширшої мирної угоди, а також меті Трампа щодо досягнення тривалого миру в Україні", – йдеться у звіті ISW.

відео дня

Як нагадають аналітики, 20 квітня президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність України погодитися на повне й безумовне припинення вогню мінімум на 30 днів.

Однак вже 21 квітня Путін цю пропозицію відхилив, як аргумент висловлюючи те, що Україна намагається "перехопити ініціативу й говорити про розширення" перемир’я. Лідер Кремля заявив, що Росії потрібно буде "уважно все оцінити".

"Великоднє перемир'я Путіна" - останні новини за темою

Як писав Главред, російський лідер Володимир Путін заявив про припинення вогню на Великдень, яке мало тривати до опівночі 21 квітня. Однак, ще до початку цього "перемир'я", українські військові попередили про ракетну загрозу в Київській області, а над столицею помітили російський безпілотник.

У відповідь на це, президент України Володимир Зеленський запропонував Росії припинити атаки на цивільні об'єкти з використанням ракет і дронів. За його словами, у рамках "великоднього перемирʼя" РФ більше тисячі разів порушувала тишу.

Reuters також окреслили, як президент Росії Володимир Путін вийшов до очільника України Володимира Зеленського з пропозицією уперше з початку війни. Вона з'явилася на тлі тиску з боку США, які погрожували відмовитися від мирних зусиль.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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