Припиняться всі бойові дії: Путін оголосив перемир'я

Російський диктатор заявив, що великоднє перемир'я розпочнеться 19 квітня о 18:00 і закінчиться 21 квітня о 00:00.

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Путін оголосив великоднє перемир'я / Колаж: Главред, фото: 21-а ОМБр, скріншот YouTube

Що відомо:

Путін оголосив великоднє перемир'я

Усі бойові дії будуть припинені з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня

Російський диктатор Володимир Путін оголосив великоднє перемир'я. Він заявив, що припинить усі бойові дії. Про це повідомляє Кремль РФ.

Це перемир'я розпочнеться з 18:00 19 квітня і триватиме до 00:00 21 квітня. Водночас він натякає на якісь можливі провокації та намагається вже в усьому звинуватити Україну.

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"Виходимо з того, що українська сторона буде наслідувати наш приклад. Водночас наші війська мають бути готовими до відбиття можливих порушень перемир'я і провокацій із боку противника, будь-яких його агресивних дій", - сказав Путін.

Міноборони РФ заявило, що окупанти дотримуватимуться припинення вогню тільки в тому разі, якщо його дотримуватиметься Київ.

"Режим припинення вогню вводиться з гуманітарною метою і буде дотримуватися російським Об'єднаним угрупованням військ (сил) за умови його взаємного дотримання київським режимом", - написали в російському відомстві.

Реакція України

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко прокоментував таке рішення російського диктатора.

"А чому на 30 годин, а не безумовне припинення вогню, як пропонували партнери ще з 11 березня?" - написав він.

При цьому за годину до путінського перемир'я Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку для Київської області. Над Києвом також з'явився ворожий БПлА.

Припинення вогню в Україні - останні новини

Як писав Главред, 17 квітня в Парижі українська делегація провела зустріч із представниками країн "Коаліції рішучих" у Єлисейському палаці. Головними темами переговорів були можливе перемир'я і надання Україні реальних гарантій безпеки. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про низку важливих зустрічей, що відбулися в рамках цього візиту.

Сенатор Рубіо заявив, що Сполучені Штати можуть визнати переговори про припинення вогню в Україні безперспективними, якщо протягом найближчих днів не буде досягнуто прогресу.

Президент США Дональд Трамп розкритикував лідера Кремля Володимира Путіна, заявивши, що той діє "занадто повільно". Глава Штатів очікує укладення угоди про мир до кінця поточного тижня.

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