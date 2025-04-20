Новий формат перемир’я: Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією

Україна запропонувала Росії відмовитися від будь-яких ударів по цивільній інфраструктурі щонайменше на 30 діб.

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Зеленський запропонував Росії продовжити перемирʼя / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, УНІАН

Ключові тези:

У рамках "великоднього перемирʼя" РФ 2 тисячі разів порушувала тишу

Ворог продовжує штурмувати позиції ЗСУ

Україна пропонує Москві відмовитися від будь-яких ударів дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі

Станом на 20:00, Росія більш ніж 2 тисячі разів порушувала припинення вогню. Було вже 67 російських штурмів проти наших позицій на різних напрямках, і найбільше – на Покровському. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Також загарбники не припиняють обстрілювати позицію українських бійців.

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"1355 російських обстрілів, з них 713 – важке озброєння, 673 застосування росіянами FPV", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що фактично на всіх основних напрямках фронту Росія не дотрималася своєї ж обіцянки тиші.

Також Росія досі не відповіла на пропозицію України щодо продовження припинення вогню ще на 30 діб, проте сьогодні було повітряних тривог.

"Отже, це формат тиші, яка досягнута і яку найлегше продовжити. Україна пропонує відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження. Якщо Росія не погодиться на такий крок, це буде доказом, що вона хоче робити й надалі тільки те, що знищує життя людей і продовжує війну",- резюмував Зеленський.

Перемирʼя на фронті - що відомо

Як писав Главред, вчора увечері Путін оголосив про так зване "Великоднє перемир'я", яке мало тривати з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

Попри обіцянки Кремля, штурми та зіткнення на фронті тривають. Крім того, російські окупанти на Харківському напрямку накопичують сили. Ймовірно, противник під прикриттям "перемирʼя" хоче відновити активні штурми на цій ділянці фронту.

Нещодавно у Кремлі відповіли, чи продовжить російський диктатор "великоднє перемирʼя".

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