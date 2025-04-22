Путін вийшов до Зеленського з пропозицією уперше з початку війни: деталі Reuters

З початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року прямих переговорів між Україною та Росією не було.

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Путін раптово змінив риторику щодо переговорів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот

Коротко:

Путін вперше з початку повномасштабного вторгнення запропонував провести двосторонні переговори з Україною

Зеленський не відповів на пропозицію, але заявив, що Україна "готова до будь-якої розмови" про припинення вогню

Ця пропозиція з'явилася на тлі тиску з боку США, які погрожували відмовитися від мирних зусиль

Лідер Росії Володимир Путін вперше з 24 лютого 2022 року - повномасштабного вторгнення - висунув пропозицію провести двосторонні переговори з Україною. Як пише Reuters, попри те, що президент Володимир Зеленський на ініціативу Путіна не відповів, він підкреслив, що Україна "готова до будь-якої розмови" про припинення вогню.

Видання звертає увагу, що неочікувана пропозиція Путіна відбулася на тлі погроз з США, які тиснули на Росію з умовами, що готові відмовитися від своїх мирних зусиль, якщо не буде досягнуто хоч якогось прогресу.

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"Ми позитивно ставимося до будь-яких мирних ініціатив. Ми сподіваємося, що представники київського режиму відчуватимуть те саме", - сказав він.

Своєю чергою прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков потім так пояснив слова свого шефа: "Коли Путін сказав, що можна обговорювати питання ненанесення ударів по цивільних об'єктах, зокрема на двосторонній основі, він мав на увазі переговори й обговорення з українською стороною".

За словами Пєскова, Росія все ще залишається відкритою для пошуку мирного врегулювання, а робота з американською стороною триває. Прес-секретар Кремля висловив надію, що спільні зусилля "дадуть результати".

Підсумовуючи, Reuters підкреслює важливий факт - прямих переговорів між сторонами не було з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

"Великоднє перемир'я Путіна" - останні новини за темою

Як писав Главред, 19 квітня російський президент Володимир Путін оголосив великоднє перемир'я до 00:00 21 квітня з обіцянкою припинити усі бойові дії. При цьому за годину до путінського перемир'я Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку для Київської області, а над самим Києвом з'явився ворожий БПлА.

Своєю чергою і Володимир Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією. Україна пропонує Москві відмовитися від будь-яких ударів дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі.

Аналітики проєкту DeepState наголошували, як росіяни використовують "перемирʼя" на фронті. За їхніми даними, під час "перемирʼя" ворог підтягує резерви та облаштовує позиції.

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