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Росіяни йшли, "як на параді": ЗСУ розгромили колону з прапорами СРСР на Курщині

Руслана Заклінська
16 лютого 2025, 18:49
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Російські війська проігнорували мінні поля та дрони ЗСУ, що призвело до великих втрат.
Росіяни йшли, 'як на параді': ЗСУ розгромили колону з прапорами СРСР на Курщині
ЗСУ знищили колону окупантів з червоними прапорами / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • ЗСУ знищили російську бронеколону на Курщині
  • Росіяни рухалися з червоними прапорами, "як на параді"
  • У наступі брали участь понад 10 танків, рота піхоти та морпіхи 155-ї бригади РФ

Сили оборони України знищили бронеколону російських військ, яка йшла в атаку із червоними прапорами СРСР. Окупанти безуспішно намагалися прорватися поблизу села Нікольське в Курській області. Про це повідомила 47-ма ОМБр у Telegram.

У російських пабліках вранці з'явилася інформація, що росіяни розпочали наступ силами понад десяти танків та роти піхоти. За інформацією українських військових, ворог спробував прорватися на позиції 47-ї бригади та суміжних підрозділів.

відео дня

В атаку відправили танки, піхоту та "елітних" морпіхів 155-ї бригади РФ. Ворог рухався, "як на параді". Проте російські командири проігнорували мінні загородження та рій українських дронів, які призвели до катастрофічних втрат.

"Замість "пабєди" вийшло традиційне "мракобєсіє", - іронічно зауважили у 47-й ОМБр.

На оприлюднених кадрах видно, як FPV-дрони українських захисників завдають точкових ударів по техніці противника. Один із російських танків підірвався на міні, а його екіпаж намагався сховатися біля підбитої машини. Але оператори дронів 47 ОМБр "Маґура" швидко ліквідували загарбників.

"Не збентежило ворогів ні мінне поле, ні рій українських дронів 47 бригади "Маґура". Від наших "пташок" різко втомилися не тільки танки... Гасимо всі спроби ворога просуватися на Курщині", - додали у бригаді.

Дивіться відео ліквідації російської колони в Курській області:

Росіяни йшли, 'як на параді': ЗСУ розгромили колону з прапорами СРСР на Курщині
Знищення колони РФ в Курській області / Фото: скріншот

Бої в Курській області - останні новини

Нагадаємо, українські війська нещодавно просунулися на південний схід від Суджі (Курська область), зокрема на північний захід і північний схід від Фанасіївки, повідомляє ISW. Водночас росіяни просунулися на західному березі річки Локня, а бої тривають біля Нікольського, Руської Конопельки та Черкаської Конопельки.

Як повідомляв Главред, ЗСУ завдали високоточного удару по опорному пункту РФ поблизу села Єлизаветівка в Курській області. Внаслідок атаки знищено базу 28-го стрілецького батальйону 60-ї мотострілецької бригади, звідки окупанти запускали ударні дрони по Сумщині.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що російські окупаційні війська зазнали понад 48 тисяч втрат у Курській області, з яких близько 20 тисяч – убитими.

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Що відомо про 47 ОМБр

47-ма окрема механізована бригада "Ма́ґура" (47 ОМБр, в/ч А4699) — військове формування Збройних сил України чисельністю в бригаду. Навесні 2022 року, після російського повномаштабного вторгнення, був створений батальйон з цивільних добровольців і військовослужбовців з інших частин, які пройшли співбесіди і відбір. Влітку батальйон брав участь у боях біля Вуглегірської ТЕС. Восени 2022 року батальйон розширений до штурмового полку, а вже у листопаді — до бригади. Влітку 2023 року бригада вела бої на Токмацькому напрямку в районі Оріхова. У жовтні 2023 — лютому 2024 року воювала в Авдіївці, повідомляє Вікіпедія.

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