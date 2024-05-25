Повістка на роботі: юрист пояснив, як роботодавців можуть карати за порушення

Українські роботодавці, згідно з новими правилами, мають вручати повістки і доставляти працівників до ТЦК - .юрист пояснив, яке покарання за їх порушення.

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Мобілізація в Україні - чи вручатимуть повістки на роботі? / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

В Україні військовозобов'язані можуть отримати повістку прямо на робочому місці від свого роботодавця - прямо на робочому місці. Крім того, нещодавно Міноборони зобов'язало роботодавців проконтролювати, щоб їхні працівники вирушили оновлювати дані в ТЦК і СП, розповів юрист Данило Гончаренко в коментарі порталу "РБК-Україна".

"У зв'язку з ухваленням нового закону про внесення змін до законодавства про мобілізацію, підприємствах, установах і організаціях повинні більш активно сприяти мобілізації. Вони зобов'язані вести військовий облік працівників, видавати повістки та виконувати мобілізаційні розпорядження", - стверджує він.

Згідно з постановою Кабінету міністрів "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів", на роботодавця можуть накласти штраф із кількох причин:

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ненадання переліку громадян, які підлягають приписці до ТЦК і СП;

прийняття на роботу призовників/військовозобов'язаних/резервістів, які не стали на військовий облік;

роботодавець не повідомив співробітникам те, що їх викликали до військкомату;

створюються перешкоди для відвідування збірних пунктів і призовних дільниць;

несвоєчасне надання низки документів і відомостей про таких осіб.

Як каже юрист, порушення вищевказаних пунктів може обернутися покаранням у вигляді фінансового стягнення (а сума, яку повинен буде заплатити роботодавець - від 34 до 59 тисяч грн).

"Прийняття на роботу або навчання здійснюється тільки після взяття працівників на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки", - підсумував Гончаренко.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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Нагадаємо, новий закон про мобілізацію набув чинності з 18 травня. Згідно з ним, усі чоловіки призовного віку від 18 до 60 років мають оновити свої дані в ТЦК і СП, ЦНАП або в електронному кабінеті протягом 60 днів.

17 травня Міноборони запустило мобільний додаток "Резерв+", у якому міститиметься QR-код для військовозобов'язаних. З 18 травня до 16 липня чоловіки віком 18-60 років можуть оновити свої дані через цей додаток.

Крім цього, заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко розповіла, що "Резерв+" не використовуватиметься для надсилання повісток військовозобов'язаним. На електронну пошту їх також не надсилатимуть, оскільки законодавство не передбачає сповіщення громадян через електронну повістку.

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