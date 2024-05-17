Бронювання від мобілізації: в Україні змінили правила для військовозобов'язаних

До цих підприємств не застосовуються обмеження щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

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Уряд вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних / колаж: Главред, фото: УНІАН

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних. Зокрема, працівники критично важливих підприємств ПЕК та ІТ будуть бронюватися без обмежень, йдеться в постанові від 14 травня 2024 р. № 555.

"Військовозобов’язані працівники підприємств паливно-енергетичного комплексу, перелік яких затверджується Міненерго, та підприємств, які надають електронні комунікаційні послуги, що визначені Мінцифри критично важливими, підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності", - йдеться в документі. відео дня

Також до цих підприємств не застосовуються обмеження щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

В постанові зазначається, що підлягають бронюванню і працівники підрядних організацій, які здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, виготовлення та/або постачання обладнання, надають послуги, проводять інші інженерно-технічні заходи для забезпечення безперебійного функціонування Об’єднаної енергетичної системи та газотранспортної системи України.

Інфографіка закону про мобілізацію / Фото: Главред

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію набере чинності з 18 травня. Згідно з ним, усі чоловіки призовного віку від 18 до 60 років повинні оновити свої дані у ТЦК та СП, ЦНАПах або в електронному режимі упродовж 60 днів з дня набрання чинності закону.

Верховна Рада також прийняла законопроєкт №11079-1 про добровільну мобілізацію деяких категорій засуджених.

До того ж, в Україні можуть мобілізувати кожного десятого чоловіка відповідного віку, заявив колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

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