Бронювання від мобілізації: в Україні змінили правила для військовозобов'язаних

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних. Зокрема, працівники критично важливих підприємств ПЕК та ІТ будуть бронюватися без обмежень, йдеться в постанові від 14 травня 2024 р. № 555.
"Військовозобов’язані працівники підприємств паливно-енергетичного комплексу, перелік яких затверджується Міненерго, та підприємств, які надають електронні комунікаційні послуги, що визначені Мінцифри критично важливими, підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності", - йдеться в документі.відео дня
Також до цих підприємств не застосовуються обмеження щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.
В постанові зазначається, що підлягають бронюванню і працівники підрядних організацій, які здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, виготовлення та/або постачання обладнання, надають послуги, проводять інші інженерно-технічні заходи для забезпечення безперебійного функціонування Об’єднаної енергетичної системи та газотранспортної системи України.
Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.
У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.
24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.
Мобілізація в Україні - останні новини
Нагадаємо, новий закон про мобілізацію набере чинності з 18 травня. Згідно з ним, усі чоловіки призовного віку від 18 до 60 років повинні оновити свої дані у ТЦК та СП, ЦНАПах або в електронному режимі упродовж 60 днів з дня набрання чинності закону.
Верховна Рада також прийняла законопроєкт №11079-1 про добровільну мобілізацію деяких категорій засуджених.
До того ж, в Україні можуть мобілізувати кожного десятого чоловіка відповідного віку, заявив колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.
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