УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Бронювання від мобілізації: в Україні змінили правила для військовозобов'язаних

Марія Николишин
17 травня 2024, 13:13
591
До цих підприємств не застосовуються обмеження щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

Бронювання від мобілізації: в Україні змінили правила для військовозобов'язаних
Уряд вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних / колаж: Главред, фото: УНІАН

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних. Зокрема, працівники критично важливих підприємств ПЕК та ІТ будуть бронюватися без обмежень, йдеться в постанові від 14 травня 2024 р. № 555.

"Військовозобов’язані працівники підприємств паливно-енергетичного комплексу, перелік яких затверджується Міненерго, та підприємств, які надають електронні комунікаційні послуги, що визначені Мінцифри критично важливими, підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності", - йдеться в документі.

відео дня

Також до цих підприємств не застосовуються обмеження щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

В постанові зазначається, що підлягають бронюванню і працівники підрядних організацій, які здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, виготовлення та/або постачання обладнання, надають послуги, проводять інші інженерно-технічні заходи для забезпечення безперебійного функціонування Об’єднаної енергетичної системи та газотранспортної системи України.

Бронювання від мобілізації: в Україні змінили правила для військовозобов'язаних
Інфографіка закону про мобілізацію / Фото: Главред

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію набере чинності з 18 травня. Згідно з ним, усі чоловіки призовного віку від 18 до 60 років повинні оновити свої дані у ТЦК та СП, ЦНАПах або в електронному режимі упродовж 60 днів з дня набрання чинності закону.

Верховна Рада також прийняла законопроєкт №11079-1 про добровільну мобілізацію деяких категорій засуджених.

До того ж, в Україні можуть мобілізувати кожного десятого чоловіка відповідного віку, заявив колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація війна в Україні мобілізація в армію війна Росії та України ТЦК та СП
Реклама

Головне за день

Уразили порт, НПЗ й електропідстанцію: ГУР і СБУ масштабно вдарили по об’єктах в РФ і Криму

Уразили порт, НПЗ й електропідстанцію: ГУР і СБУ масштабно вдарили по об’єктах в РФ і Криму

14:54 Світ
Зеленський назвав план України щодо перемовин із Росією

Зеленський назвав план України щодо перемовин із Росією

13:24 Політика
Атаки українських дронів на Крим і Росію стають цікавішими

Атаки українських дронів на Крим і Росію стають цікавішими

12:40 Погляди
Всі головні новини
Реклама

Популярне

У кого Пугачова відбила Галкіна у двохтисячних - названо ім'я відомої ведучої 79007

У кого Пугачова відбила Галкіна у двохтисячних - названо ім'я відомої ведучої

Налетять дощі з грозами: синоптик попередила про небезпечну погоду і назвала дати 18666

Налетять дощі з грозами: синоптик попередила про небезпечну погоду і назвала дати

Мухарський розповів, що покійний Кива робив із його дружиною-путіністкою Сніжаною Єгоровою 10008

Мухарський розповів, що покійний Кива робив із його дружиною-путіністкою Сніжаною Єгоровою

Уже навіть упізнати складно : Юлія Тимошенко кардинально змінила імідж 8239

"Уже навіть упізнати складно": Юлія Тимошенко кардинально змінила імідж

Останні новини

14:54

Уразили порт, НПЗ й електропідстанцію: ГУР і СБУ масштабно вдарили по об’єктах в РФ і Криму

14:40

"Війна закінчиться цього дня і дуже швидко": що зробить Україна з РФ - прогноз

14:32

"В усьому винна Україна": Путін цинічно висловився про наступ у Харкові

14:31

Особисті та інтимні моменти: Букінгемський палац опублікував раніше небачені фото

14:30

"Любов зцілює": колишня дружина Остапчука натякнула на новий роман

Війна з Путіним або "мир в обмін на території": у чому суть мирного плану ТрампаВійна з Путіним або "мир в обмін на території": у чому суть мирного плану Трампа
13:50

Як зарядити телефон без електрики: геніальний фокус гарантує результатВідео

13:30

"Книжковий Арсенал" за медіапідтримки 1+1 media: чого очікувати від фестивалю новости компании

13:24

Зеленський назвав план України щодо перемовин із Росією

13:24

Відомий телеведучий здивував схудненням на 20 кілограмівВідео

Реклама
13:13

Бронювання від мобілізації: в Україні змінили правила для військовозобов'язаних

13:08

Фіцо на межі життя і смерті: Орбан розповів, у якому стані прем’єр Словаччини

12:43

"Мама знайшла вже мертвим": Наталка Карпа розповіла про втрату коханого

12:40

Атаки українських дронів на Крим і Росію стають цікавішимиПогляд

12:18

Потепління з дощами: синоптик попередив про різкі зміни в погоді

12:17

Партнери цього бояться: Зеленський розповів, що тормозить завершення війни

12:13

Дригоножество і рукомашество: рецензія на фільм "Пробивний чувак"

11:49

Зеленський пояснив, чому окупантам вдалося прорвати кордон на Харківщині

11:49

Зону активних боїв розширено на 70 км: Сирський зробив заяву про ситуацію на фронті

11:46

Церковне свято 18 травня: що категорично заборонено робити у цей день

11:45

"А живе зі мною удвох": російський артист намагається відбити Пугачову в Галкіна

Реклама
11:37

Київстар ТБ зібрала на платформі всі фільми про агента 007 в українській озвучці

11:27

Потужне полум'я розгориться і в дощ, і в сніг: як розпалити багаття для шашликуВідео

11:25

Війська РФ не зупиняться: у НАТО розкрили плани Путіна проти України

11:24

Через Кіркорова загинула людина: Успенська здала скандального співака

11:17

Слимаки навіть не наближатимуться до городу: які 2 прості засоби треба лишити на грядкахВідео

11:12

Ситуацію на Харківщині стабілізовано: Зеленський назвав головну мету окупантів

11:03

Прорвали лінію оборони, "але": Зеленський назвав темп наступу ворога у Харкові

10:51

Китайський гороскоп на завтра 18 травня: Свиням - стрес, Бикам - необдуманий вчинок

10:48

Бої за Вовчанськ: ЗСУ проводять зачистку й не дають ворогу закріпитися - Генштаб

10:30

Битва за Часів Яр вийшла на пік: у ЗСУ назвали головну мету окупантів

10:11

Коли скасують графіки відключення світла: в "Укренерго" назвали дві умови

10:11

Стан важкий: донька Анастасії Заворотнюк мчить до хворої матері - ЗМІ

09:45

Не Пугачова: у РФ знайшли родичку співачки, на яку дуже схожа її донька Ліза

09:39

РФ посилила обстріли Харкова: в ISW пояснили, чому ЗСУ складно прикрити місто

09:29

У Пентагоні відповіли, чи може Україна бити по РФ американською зброєю

09:26

Гороскоп на завтра 18 травня: Леви - будуть на вершині, Водоліям - можливість всього життя

09:23

Як оновити дані в ТЦК: електронний кабінет і покарання для ухилянтівВідео

09:19

Окупанти змінили тактику в Вовчанську: місцевих жителів вбивають і допитують в підвалах

08:53

ЗСУ "приземлили" два російські літаки та один вертоліт

08:16

РФ вночі вдарила дронами по Україні: скільки вдалося збити

Реклама
08:10

Пазл осіннього припинення вогнюПогляд

07:52

Севастополь і Балаклава - без світла: що відомо про нічну "бавовну" в Криму

07:11

У РФ прогриміло понад 35 вибухів: через атаку дронів загорівся порт, нафтобаза і НПЗВідео

07:10

Знайти помилку за 6 секунд зможе лише найуважніший: найкращий спосіб перевірити себе

06:10

Що з себе представляє ППО в КримуПогляд

05:32

Путін хоче домовитися про мир, але не з Україною: Маломуж розкрив деталі

05:05

Чому окупанти зациклилися на Вовчанську і яка їхня справжня мета - експерт

04:30

Зрадниця Наташа Корольова терміново покинула Москву разом із чоловіком - причина

04:00

Фокус-покус: Ілюзіоніста Копперфільда звинуватили в домаганнях

03:28

Плям від води більше не буде: чим потрібно натерти кран - унікальний методВідео

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЦерковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та город
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиГоловоломкиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиМодні помилкиФарбування волоссяНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти