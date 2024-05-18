Чи надсилатимуть повістки через 'Резерв+' та електронну пошту: пояснення Міноборони

Застосунок "Резерв+" не буде використовуватися для надсилання повісток військовозобов'язаним. На електронну пошту їх також не надсилатимуть. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.
За її словами, законодавство не передбачає оповіщення громадян через електронну повістку.
"Тобто спосіб оповіщення громадян не змінювався. В застосунку станом на зараз точно нікому не прийде повістка. Ми працюємо над тим, щоби громадяни могли побачити саме інформацію про себе із "Оберігу" і могли виконати свій законний обов’язок – оновити дані", - заявила Черногоренко.відео дня
Посадовиця також підкреслила, що головне призначення застосунку "Резерв+" - це можливість громадян оновити свої дані онлайн. Черногоренко розповіла, що станом на 18:00 18 травня у застосунку "Резерв+" це зробили 137 тисяч громадян.
"137 тисяч громадян оновили свої дані онлайн. І загалом у застосунку ми бачимо 287 тисяч успішних авторизацій. Це в 50 раз більше, ніж візитів до центрів надання адміністративних послуг", - зазначила вона.
Хто така Катерина Черногоренко?
Черногоренко Катерина Леонідівна - заступник Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Навчалася в Національному університеті "Одеська юридична академія" (рік випуску - 2008 рік) та Національному університеті "Києво-Могилянська академія" ( рік випуску - 2022 рік).
В 2022 році, з початком повномасштабної війни, працювала над підсиленням технологічної складової забезпечення Сил безпеки та оборони. В липні 2022 року ініціюювала запуск та очолила проєкт Армія Дронів.
З 2023 року – радник Віце-прем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністра цифрової трансформації України (на громадських засадах).
27 вересня 2023 року Кабінет Міністрів України призначив Катерину Черногоренко заступником Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, йдеться на сайті Міноборони.
Мобілізація в Україні - останні зміни
Нагадаємо, новий закон про мобілізацію набув чинності з 18 травня. Відповідно до нього, всі чоловіки призовного віку від 18 до 60 років мають оновити свої дані в ТЦК та СП, ЦНАПах або в електронному кабінеті протягом 60 днів.
Також Міноборони запустило мобільний додаток "Резерв+", у якому міститиметься QR-код для військовозобов'язаних. З 18 травня по 16 липня чоловіки віком 18-60 років можуть оновити свої дані через цей застосунок.
Як повідомляв Главред, Міністерство закордонних справ відновило надання консульських послуг для чоловіків призовного віку за кордоном з 18 травня. Тепер для отримання цих послуг потрібно мати військово-обліковий документ у паперовому або електронному вигляді.
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