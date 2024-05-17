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Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працює

Руслана Заклінська
17 травня 2024, 16:24
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Новий мобільний застосунок "Резерв+" дозволить військовозобов'язаним оновити свої дані без відвідування ТЦК, пояснили у Міноборони.
Міноборони запустило додаток 'Резерв+' для військовозобов'язаних: як він працює
В Україні запустили застосунок для військовозобовʼязаних Резерв+ / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

В Україні запустили новий мобільний застосунок для військовозобов'язаних під назвою "Резерв+". У ньому міститиметься QR-код, який вказуватиме на статус військовозобовʼязаного, призовника чи резервіста. Про це повідомило Міністерство оборони України.

У відомстві нагадали, що з 18 травня до 16 липня включно всі чоловіки віком 18-60 років мають оновити свої облікові дані. За словами Міноборони, це можна зробити у застосунку "Резерв+"

"Резерв+ надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі Оберіг. Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних", - йдеться у повідомленні.

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Застосунок можна завантажити на смартфон з 18 травня через App Store та Google Play Market. Після встановлення додатку необхідно авторизуватися через BankID та заповнити необхідні поля: номер телефону, електронну пошту та адресу проживання.

Після оновлення даних у "Резерв+", військовозобов'язані зможуть бачити інформацію про себе з реєстру "Оберіг".

"Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом", - зазначили у Міноборони.

Крім цього, з 18 травня у застосунку "Резерв+" також з’явиться QR-код. Його зможуть відсканувати представники влади та миттєво отримати інформацію про статус людини як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.

Міноборони запустило додаток 'Резерв+' для військовозобов'язаних: як він працює
Що відомо про новий закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, новий закон про мобілізацію набуде чинності з 18 травня. Відповідно до нього, всі чоловіки призовного віку від 18 до 60 років мають оновити свої дані в ТЦК та СП, ЦНАПах або в електронному кабінеті протягом 60 днів з моменту набрання законом чинності.

Також Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних. Працівники критично важливих підприємств ПЕК та ІТ тепер бронюватимуться без обмежень. Згідно з постановою від 14 травня 2024 р. № 555, це стосується всіх військовозобов’язаних працівників паливно-енергетичного комплексу та підприємств, які надають електронні комунікаційні послуги, незалежно від військового звання, віку та спеціальності.

Крім цього, 4 травня, набули чинності нові норми, що змінюють положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Відтепер скасовано статус "обмежено придатний", і чоловіків поділятимуть на "придатних" та "непридатних". Військовозобов'язані матимуть 9 місяців, щоб пройти повторну ВЛК та отримати новий висновок щодо свого статусу.

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