УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Подивіться на Антонівський": Жданов розповів про майбутнє "підбитого" Кримського мосту

9 жовтня 2022, 10:44

Жданов пояснив, що ефект від часткового руйнування Кримського моста ми відчуємо на фронті через тиждень-два.

Кримський міст, Олег Жданов
Жданов розповів про майбутнє "підбитого" Кримського мосту / скріншот

Кримський міст приречений і точно не вистоїть після чергових ударів Збройних сил України.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду зазначив, що Антонівський міст був генеральною репетицією ЗСУ.

"Подивіться на Антоновський - зрозумієте, що тепер постійно буде відбуватися з Кримським мостом. Раз у нас є можливість, ми будемо постійно його довбати", - зазначив експерт.

Жданов пояснив, що ефект від часткового руйнування Кримського моста ми відчуємо на фронті через тиждень-два.

"У російських військ закінчиться підживлення з Криму. Зараз вони ще тримаються на тих запасах, які навезли раніше, проте вже через тиждень в Криму може або подорожчати, або зникнути бензин на заправках. Всі запаси палива, які є в Криму, завезуть на територію материкової України, адже угруповання російських військ воює і на правому березі Дніпра, і на запорізькому напрямку. На скільки їм вистачить запасів? Ну, на тиждень, максимум, на дві. А далі?", - зазначив Жданов.

Також він підкреслив, що на півдні ЗСУ стане легше просуватися і звільняти захоплені території.

"Через тиждень-два ми відчуємо, що боєздатність російського угруповання починає падати", - підсумував Жданов.

Раніше військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов зазначив, що вибух на Кримському мосту-колосальна іміджева втрата для Росії, а удар по ньому був нанесений відразу декількома ракетами. ЗСУ обійшли захист одного з найбільш охоронюваних об'єктів Росії.

Також Жданов розповів, наскільки серйозні пошкодження отримав Кримський міст після вибуху 8 жовтня.

"Руйнування дуже серйозні. Залишилася тільки одна сторона автомобільного мосту, інша - обвалилася в результаті вибуху. До речі, саме так потрібно було обвалювати Антонівський міст – не дірявити, а бити десь в районі опори, щоб звалився проліт. Тут же впали два прольоти Кримського моста, автомобільної його частини. Відновити цю смугу в короткі терміни не можна - буде потрібно, як мінімум, капітальний ремонт. Правда, друга смуга залишилася ціла, але це ненадовго", - зазначив військовий експерт.

Читайте також:

Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Олег Жданов Кримський міст
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

11:44

"І цьому вона півроку вчилася?": Бузова в латексі залізла на пілон, але зганьбилася

11:31

Євген Карась: не чіпайте Путіна - він ідеальний президент Туалетної ФедераціїВідеоблоги

11:17

Бізнес-гороскоп для всіх знаків Зодіаку на жовтень 2022 - найнебезпечніші та найсприятливіші дніВідео

11:00

Гороскоп на сьогодні 9 жовтня 2022: Тельцям - роман, Ракам - сварки, Скорпіонам - травмаВідео

10:44

"Подивіться на Антонівський": Жданов розповів про майбутнє "підбитого" Кримського мостуВідео

Реклама
10:28

Вибух на Кримському мосту сильно вдарить по здатності армії РФ вести війну на півдні України - NYTВідео

09:46

Полетіли голови: Шойгу і Герасимова, ймовірно, зняли з посад - ISWВідео

09:30

РФ випустила по Запоріжжю 12 ракет: з'явилися нові дані про загиблих і поранених

09:16

Дочка померла, не витримали легені: Кіркоров розповів про свою трагедію

08:55

Зима в Україні буде теплою, ймовірність сильних морозів мізерна - синоптикВідео

08:36

Жданов про вибух на Кримському мосту: це була ракета, яка "передала привіт" російським С-400Відео

08:23

Що заважає видатному танцюристуПогляд

08:12

Завдяки ЗСУ армія РФ втратила за добу 83 окупанти, 4 танки, 3 склади боєприпасів - ОК Південь

07:32

Вночі окупанти вдарили ракетами по житлових будинках у Запоріжжі: загинули 17 людейВідео

07:30

Як удар по Кримському мосту підкосив Путіна і чим відповість Росія – інтерв'ю з Ігорем Ейдманом

06:21

Хтось у керівництві Росії вирішив піти до кінцяПогляд

05:20

Люті морози будуть: синоптик розповів про погодний "сюрприз", який очікує Україну взимкуВідео

04:50

Яке сьогодні свято 9 жовтня: День санепідслужби

04:41

Що додати до тіста, аби воно швидко не черствіло та як зробити випічку м'якшою

03:30

Бабине літо буде недовгим: українці дізналися "крижаний" прогноз з температурою до 0ºВідео

Реклама
03:20

Тісто місити не треба: найсмачніші чебуреки за 20 хвилин - ідеальний рецептВідео

02:40

День ріелтора в Україні: прикольні привітання і милі картинки до свята

02:12

"Це що ще за хамон?": Волочкова задерла ногу до підборіддя і засвітила зайве

01:40

"Кримський міст – початок": експерт пояснив, як ЗСУ далі звільнятимуть КримВідео

00:51

Прикмети на 9 жовтня: які 2 речі не можна робити, щоб в будинку біди не сталосяВідео

00:51

День художника 2022: душевні привітання і милі картинки до свята

08 жовтня, субота
23:52

Доходило до скандалів: Кондратюк розповів про роботу з Могилевською та КарольВідео

23:31

"Наймиліше янголятко": молодята Бекхеми поділилися зворушливим фото

23:30

Як зупинити проростання картоплі: "золоті" правила, які вас здивуютьВідео

23:17

Окупанти вдарили по Нікополю дронами-камікадзе: пошкоджено багато об'єктів

23:07

Як швидко знайти в будинку зниклу річ за 2 хвилини: 5 простих способівВідео

22:57

Олексій Арестович відверто висловився щодо "бабаху" на Кримському мостуВідео

22:31

В Офісі президента розповіли, коли закінчиться війнаВідео

22:23

Зеленський озвучив "найкращий варіант" для росіян після вибухів на Кримському мостуВідео

22:18

Зараз проходять дуже жорсткі бої: Зеленський розповів подробиці про ситуацію на фронтіВідео

22:18

Гороскоп Таро на тиждень 10-16 жовтня: Тельцям - ревнощі, Ракам - лінь, Терезам - прибутокВідео

21:43

Німеччина оголосила про нові поставки зброї для ЗСУ: пакет включає в себе танки

21:30

Чи наважиться Путін на ядерний удар після вибухів на Кримському мосту: відповідь Олега ЖдановаВідео

21:25

Кіркоров не подужав: названо ім'я покупця розкішного замку Пугачової та Галкіна в Підмосков'ї

21:22

"Руйнування дуже серйозні": Жданов розкрив подробиці стану Кримського мосту після вибухуВідео

Реклама
21:19

Путін видав новий наказ по Кримському мостуВідео

20:10

Прикмети на 10 жовтня: які 3 заборони не можна порушувати, щоб весь рік не жити в боргахВідео

20:07

Модна стрижка сліпучої краси, що пасує абсолютно всім жінкам

19:54

Україну чекає різка зміна погоди: синоптик назвала датуВідео

19:36

"Бавовна" на мосту: в Росії почалося потужне протистояння силовиків - ПодолякВідео

19:23

Кіркорова зробили винним у вибухах на Кримському мостуВідео

19:14

Вибух на Кримському мосту: власник фури записав звернення і розкрив особу водія вантажівкиВідео

19:08

За Кримський міст РФ мститиметься ударами по мостах через Дніпро в Києві – полковник запасу Жданов

18:50

Краще за магазинні: як зробити панірувальні сухарі в домашніх умовах

18:39

З'ясувалося, чи є у Росії альтернатива поставкам по Кримському мостуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти