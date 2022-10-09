"Подивіться на Антонівський": Жданов розповів про майбутнє "підбитого" Кримського мосту

Жданов розповів про майбутнє "підбитого" Кримського мосту / скріншот

Кримський міст приречений і точно не вистоїть після чергових ударів Збройних сил України.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду зазначив, що Антонівський міст був генеральною репетицією ЗСУ.

"Подивіться на Антоновський - зрозумієте, що тепер постійно буде відбуватися з Кримським мостом. Раз у нас є можливість, ми будемо постійно його довбати", - зазначив експерт.

Жданов пояснив, що ефект від часткового руйнування Кримського моста ми відчуємо на фронті через тиждень-два.

"У російських військ закінчиться підживлення з Криму. Зараз вони ще тримаються на тих запасах, які навезли раніше, проте вже через тиждень в Криму може або подорожчати, або зникнути бензин на заправках. Всі запаси палива, які є в Криму, завезуть на територію материкової України, адже угруповання російських військ воює і на правому березі Дніпра, і на запорізькому напрямку. На скільки їм вистачить запасів? Ну, на тиждень, максимум, на дві. А далі?", - зазначив Жданов.

Також він підкреслив, що на півдні ЗСУ стане легше просуватися і звільняти захоплені території.

"Через тиждень-два ми відчуємо, що боєздатність російського угруповання починає падати", - підсумував Жданов.

Раніше військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов зазначив, що вибух на Кримському мосту-колосальна іміджева втрата для Росії, а удар по ньому був нанесений відразу декількома ракетами. ЗСУ обійшли захист одного з найбільш охоронюваних об'єктів Росії.

Також Жданов розповів, наскільки серйозні пошкодження отримав Кримський міст після вибуху 8 жовтня.

"Руйнування дуже серйозні. Залишилася тільки одна сторона автомобільного мосту, інша - обвалилася в результаті вибуху. До речі, саме так потрібно було обвалювати Антонівський міст – не дірявити, а бити десь в районі опори, щоб звалився проліт. Тут же впали два прольоти Кримського моста, автомобільної його частини. Відновити цю смугу в короткі терміни не можна - буде потрібно, як мінімум, капітальний ремонт. Правда, друга смуга залишилася ціла, але це ненадовго", - зазначив військовий експерт.

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