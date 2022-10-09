Жданов про вибух на Кримському мосту: це була ракета, яка "передала привіт" російським С-400

Жданов прокоментував вибух на Кримському мосту/ скріншот

Удар по Кримському мосту був нанесений відразу декількома ракетами. ЗСУ обійшли захист одного з найбільш охоронюваних об'єктів Росії.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду підкреслив, що вибух на Кримському мосту - колосальна іміджева втрата для Росії.

"Звичайно, це була ракета, яка заодно "передала привіт" російським С-400 і всім іншим способам захисту і прикриття моста. Подумайте самі, яка це колосальна іміджева втрата для Росії! Росіяни на весь світ сурмили, що міст захищений так, що туди навіть птах не залетить. Птах, може, і не залетить, але наша ракета залетіла", - зазначив експерт.

Жданов також пояснив, що мова йде не про одну ракету – судячи з руйнувань, там був Груповий удар.

"По-перше, тому що зачеплені два мости одночасно. По-друге, в автомобільний міст потрапили дві ракети, тому що два прольоти впали. Якщо було завдано Груповий удар, то міг бути Синхронний вибух. Жителі Керчі кажуть, що вибух був дуже сильний, і о шостій ранку вони всім містом прокинулися від потужного вибуху", - підсумував експерт.

Вибух на Кримському мосту

У тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Пізніше стало відомо, що Кримський міст, на якому вирує потужна пожежа, загорівся в результаті потужного вибуху. На опублікованих кадрах видно, що горить залізничний потяг, який проїжджав по Кримському мосту.

Рух по Кримському мосту перекрито після масштабної пожежі. Готується запуск поромної переправи через протоку, повідомили російські пропагандистські ЗМІ. Людям рекомендували утриматися від поїздок у бік Кримського мосту.

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